Néstor Vázquez de ATE tras anuncio de bono: «Compartimos la alegría de los trabajadores»

El martes, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán anunció un bono de $20 mil para agentes provinciales, municipales y empleados de Concejos Deliberantes, que se pagará la primera semana de enero de 2022. Además, comunicó que sueldos de diciembre y segunda cuota del SAC se abonarán en simultáneo.

El primer mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la CGT Distrito Formosa, Hilario Martínez, y demás gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de ATE, Néstor Vásquez aseveró que el anuncio fue recibido «muy bien» y que «si bien nosotros pedimos $30.000 me parece que 20.000 es importante, es una cifra respetable teniendo en cuenta la situación general de los trabajadores que necesitamos, y en particular la situación de los compañeros y compañeras de los municipios».

Seguidamente indicó que si bien al gremio nunca los invitan a una mesa de diálogo para este tipo de decisiones valoró que «en la medida que nos escuchen ya es importante».

«Nosotros salimos a reclamar lo que la gente nos dice y tratamos de visibilizar a través de los medios que por suerte muestran las problemáticas que tienen los trabajadores y las trabajadoras. En realidad, nosotros no tenemos los ámbitos de diálogo con el Gobierno no porque no queramos sino porque no nos invitan», clarificó.

«Con este bono quiero dejar en claro que nosotros compartimos con mucha fuerza la alegría de los trabajadores», indicó.

Consultado si está de acuerdo con los dichos de Insfrán quien aseguró que el salario de los estatales superó a la inflación, el secretario general de ATE indicó: «creo que la inflación es algo que no puede manejar el gobierno, la variante que hay en los salarios también se nota mucho, nosotros hemos recibido muchas quejas, sobre todo de parte de los trabajadores esenciales, quienes manifestaban su malestar por los bajos ingresos y por la cantidad de horas trabajadas porque para poder llegar a fin de mes deben hacer muchísimas horas extras».

«Si uno toma los datos del INDEC de cuánto se necesita para no ser pobres, creo que en Formosa estamos bastantes distanciados a ese monto», cerró Vázquez.

