Exitosa cooperación nacional e internacional para fortalecimiento académico de la Cátedra de Producción de Leche de la UNaF

El profesor titular Dr. Julio Cesar Gómez de la cátedra de producción de leche de la carrera Ingeniería zootecnista de la Facultad de Recursos naturales viene incorporando desde hace algunos años nuevos formatos pedagógicos y didácticos con el objeto de que los estudiantes de dicha catedra puedan estar a un nivel de formación similar a las universidades del primer mundo en las ciencias lecheras.

Consultado sobre las innovaciones remarcó que «hemos incorporado el aprendizaje basado en problemas instrumentados con estudios de casos de la realidad regional y local en función de la interacción que tiene nuestra catedra con el medio socio -productivo, estamos permanentemente atendiendo a las granjas lecheras o tambos de distintas formas sea a través de servicios repetitivo, asistencia técnica, consultorías, como así también el desarrollo de investigaciones aplicadas y la búsqueda de alternativas de comercialización que es fundamental para ésta en la región de clima cálido donde el modelo tradicional puede no satisfacer las necesidades de rentabilidad de los pequeños y medianos productores de América latina y el caribe».

Y es este tipo de vínculo Universidad- empresa que dinamiza el aprendizaje y hace que los estudiantes comprendan la realidad, puedan tener criterio profesional vital al momento de insertarse en el mercado de trabajo.

Y como parte de la estructura curricular todos los años invitamos a destacados profesiones de la actividad privada para enriquecer las habilidades y destrezas de nuestros alumnos.

Las clases magistrales contempladas en el Programa analítico de la Catedra de Producción de leche de la carrera Ingeniería Zootecnista de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa aprobada por Resolución Honorable Consejo Directivo FRN 016/2020, la cual es dictada en el 5to año cuyo titular es el Profesor Dr. Julio Cesar Gómez , en la cual se prevé la participación de profesionales del quehacer nacional e internacional en el desarrollo de las actividades curriculares.

«Siempre hacemos hincapié en invitar a especialistas de las distintas temáticas de la actividad lechera teniendo en cuenta un aspecto relevante para que nuestros estudiantes puedan comparar modelos productivos, es así que preferentemente le damos mucha importancia al modelo neozelandés icono y pionero en el mundo en la producción de leche con pasto y la Pampa húmeda ,porque son modelos competitivos salvando la distancia Socio-culturales, macro y microeconómicos de ambos países», sostuvo Gómez.

Y continuó: «este año se contó con la presencia de destacados expertos desde Nueva Zelanda y de la zona pampeana de Argentina que abordaron temas de actualidad referido a sistemas productivos de base pastoril, innovación en genética, genómica, y un ítem nuevo en la lechería nacional vinculado a producción de carne del ganado holando y cruzas para el mercado interno y la exportación – cuota Hilton-, como así también la nutrición con nuevas herramientas que implican el uso de minerales – que impacta en la Inmunidad del rodeo – y el agua como componente indispensable para la formulación de raciones entre otro aspectos de importancia para mejorar el desempeño de las granjas lecheras».

«Introducción al manejo

lechero en Nueva Zelanda»

Diego Raúl Gómez Salinas. Gerente Dairy farm. Técnico en Agronegocios, Taranaki – Nueva Zelanda. graduado en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa. Argentina. Gerente de lechería Taranaki del año 2021, Gerente lácteo del año 3r puesto en los premios nacionales de la industria lechera de Nueva Zelanda año 2021. Premio al mérito en: •Gestión del Pasto Taranaki de Dairy Trust •Premio DeLaval a la Gestión Ganadera •Premio Westpac de Planificación Personal y Gestión Financiera.

«Genética del ganado Lechero»

Daniel Casanova: Mgter. MV, Director del Programa Nacional de Evaluaciones Genéticas Tandil. Provincia de Buenos Aires Argentina de la Raza Holando argentino desde el año 1997 (Convenio ACHA-FCV-UNCPBA). Responsable del Área Técnica de la Asociación Criadores de Holando argentino desde el año 2002.Representante técnico de la Asociación Criadores de Holando argentino ante Interbull. Profesor titular en el área de Genética Facultad de Ciencias Veterinarias (UNICEN) y jefe de Departamento de Producción Animal desde el 2018.

«Comercialización del ganado Holando en producción de carne -Cuota Hilton»

Mariano Brave: Ing. Agrónomo (UBA Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina). Secretario ejecutivo de Asociación de Criadores Holando argentino (A.C.H.A) y responsable de Comercialización del ganado Holando argentino. Anteriormente vinculado durante 13 años a la empresa Monsanto Argentina en el área de comercialización.

«Uso de minerales

y agua en el tambo»

Guillermo Lazzuri. Médico veterinario Córdoba. Argentina. Agrónomo especializado en industria lechera especialista en nutrición animal, desempeña una vasta carrera de 25 años realizando el trabajo de asesor privado en nutrición animal a los productores y empresas relacionadas al sector.

En este aspecto siempre hemos tenido el apoyo institucional de la Asociación criadores de Holando argentino – ACHA – y su red de contacto mundial, y regionalmente como así también de otras instituciones importantes del sector Agropecuario.

En el ámbito universitario de la UNaF el Rector Augusto Parmetler posibilitó los medios institucionales, los mecanismos académicos y administrativos para avanzar en esta línea trabajo como a otros Docentes e investigadores y sostuvo «creo sin temor a equivocarme que hace mucho tiempo no se alentaba e impulsaba a los grupos de I+D+ I como en esta gestión, por otra es oportuno valorar que los expertos que disertaron lo hicieron gratuitamente».

El Dr. Julio C Gómez Decano Mandato cumplido remarcó que «la educación superior universitaria, es el agente social que contiene, genera y difunde conocimiento y cultura, de allí la importancia insoslayable de vincular nuestra labor con la sociedad, a la cual nos debemos, particularmente aquellos que nos formamos y graduamos en universidades públicas».

Los desafíos pendientes en nuestra Unidad académica, revalorizo el Dr. Gómez -quien fue distinguido con el premio Presidencial «José Balseiro» oportunamente- insistió que «para competir exitosamente en el contexto internacional, nacional y regional estamos obligados todos a repensar estrategias para mantener y /o aumentar la matricula, disminuir la tasa de deserción, lograr la inserción laborar de nuestros graduados. Ofrecer a la comunidad nuevas formas educativas formal y no formal para satisfacer necesidades de capacitación en los distintos estamentos de la pirámide laboral, profundizar la investigación científica, redireccionar la misma en función de la demanda de la sociedad, establecer una política activa de extensión y articulación con la sociedad, fomentar y establecer vínculos estables con el sector rural como así también ampliar la actividad de vinculación tecnológica con el mundo de la producción y el trabajo».

