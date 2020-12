Netflix da por sentado que la historia de “The Crown” es ficticia

Compartir

Netflix no aclarará que la serie “The Crown”, que figura en su grilla, es ficticia, confirmó la publicación especializada Variety, ante el pedido de un funcionario de Cultura del Reino Unido realizado la semana pasada.

Según Oliver Dowden, titular de esa cartera, “una generación de espectadores que no vivió estos eventos pueda confundir la ficción con la realidad”, según había publicado el Daily Mail, de Londres. Sin embargo, Netflix no está de acuerdo y cree que sus espectadores son conscientes de su naturaleza ficticia.

“Siempre hemos presentado ‘The Crown’ como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa en general en acontecimientos históricos -dijo un portavoz de Netflix a Variety- . Como resultado, no tenemos planes, y no vemos la necesidad, de agregar una exención de responsabilidad”.

Dowden escribió una carta privada a Netflix para discutir el asunto, que no se hizo público, y el transmisor respondió, aunque también en privado.

La cuarta temporada de “The Crown” ve la historia de la familia real acercándose poco a poco a la actualidad, con la princesa Diana como uno de sus principales focos. La serie describe su lucha contra la bulimia en varios episodios, que están marcados con una advertencia de salud al principio.

