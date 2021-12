Nicolás Cabré se sinceró sobre su vínculo con la China Suárez: «Hablamos cinco veces por día»

Compartir

Linkedin Print

En una entrevista con Jey Mammon, el actor se refirió al vínculo con su ex y a la crianza de Rufina, su hija de 8 años.

Nico Cabré siempre cosechó un perfil bajo en los medios, pero en los últimos tiempos se ha mostrado más abierto el periodismo. En una entrevista con Jey Mammon, el actor habló a corazón abierto de su extensa carrera en televisión y teatro, la relación tirante con la prensa y el desafío de la crianza de su hija Rufina, la hija que tuvo durante su relación con Eugenia la China Suárez.

En Los Mammones, el ex de Laurita Fernández recordó sus primeros pasos con Flavia Palmiero en La ola está de fiesta cuando tenía 10 años y destacó que no le gustaría que su hija de 8 años pase por la experiencia de empezar tan de chica a trabajar, por las obligaciones, las estructuras y las extensas jornadas de grabación. “Yo tengo claro que esto es un trabajo. Vos lo hacés y lo disfrutás pero hay mucha presión, frustración”, señaló.

Además, Cabré recordó que tuvo una infancia poco convencional ya que trabajaba en la televisión mientras iba a la escuela. Se perdió el viaje de egresados por cumplir con sus obligaciones laborales. Y sus papás intentaron que no se le subiera la fama a la cabeza y que tuviera una vida normal como cualquier otro chico. “Siempre fuimos muy sanos, nunca tuve un momento que fuera ‘uy esto se descontroló’. Por suerte tuve a los padres que tengo y desde un principio supe bien cómo era esto”, manifestó.

De esta manera, Nico intenta transmitirle los mismos valores que le enseñaron sus padres a Rufina. “Mis viejos me enseñaron cómo es de verdad. Yo descubrí todo gracias a ellos”, explicó. Luego señaló que eran ellos quienes se encargaban de controlar el sueldo que ganaba hasta que un día lo llevaron a comprar su primer departamento. Incluso le daban el mismo dinero para gastos que a su hermano, para que nunca creyera que era mejor que los demás.

A lo largo de su carrera artística, el actor logró ganar mucha plata y pudo darse el lujo de comprarse un auto importado y tener su propio hogar. Más allá de tener una buena posición económica, no lograba sentirse feliz y pleno. Seguía sintiendo un vacío en su vida y no lograba entender el motivo de su tristeza. Pero esta situación cambió con la paternidad. “Rufina me enseño a sonreír. Sonrío y no es lo material, es ella que me dio un abrazo”, afirmó en el ciclo de entretenimientos que se emite por la pantalla de América.

Por último, cuando Jey Mammon le pidió un consejo o algunas palabras sobre su paternidad, evitó ser terminante y habló del vínculo que mantiene con su ex. “Uno va aprendiendo, con la madre estamos todo el tiempo hablando qué decidimos, es un aprendizaje”, destacó Cabré. “Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día y es tema único, Rufi. Es estar lo más que se pueda”, cerró el actor que a partir del 12 de enero protagonizará el espectáculo teatral Me duele una mujer, junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en el Multiteatro Comafi.

Compartir

Linkedin Print