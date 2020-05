«No creo que se haya perdido el año por no ir a la escuela, peor sería ir y que se generen contagios»

Compartir

Linkedin Print

En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, la secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño se refirió a la educación escolar en «tiempos de pandemia» y lanzó duras críticas a cómo se desarrolla en Formosa particularmente.

Primero, aclaró que frente a considerar que el chico «pierda» el año hay muchísimas posturas donde «yo considero que la salud es importante, y en esta instancia está demostrado que hay que permanecer en aislamiento como un método de prevención».

«Hay que ver qué se proponen con esto de las clases desde la casa. El ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta en sus primeras apariciones hablaba de acompañar, de contener e insistía en esto de no evaluar, en las provincias en general y en la nuestra en particular no fue así, sino que pidieron dar más y más tarea, una verdadera locura porque se dio un vorágine de exigencia tanto para los docentes como así también para los alumnos y sus padres; entonces tenemos distintas situaciones y realidades que se hicieron mucho más evidentes que cuando compartíamos un espacio físico en un aula y tiene que ver con la desigualdad en el acceso de la tecnología e internet, es por eso que se complica un montón», aseveró.

Confió que en el interior hay docentes que se van a dar clases a la casa de sus alumnos entonces «tenemos información y campañas respecto a que nos quedemos en casa, incluso hay sanciones si esto no se cumple, pero por otro lado hay actores que representan al Estado de la Provincia donde los funcionarios obligan a romper la cuarentena».

Calificó como muy «loco» lo que pasa y explicó Patiño que para ella es muy importante describir el cuadro en el que estamos «de mucha angustia, temor, de dudas frente a lo que nos pasa. Hay un cuadro de mucha fragilidad en lo emocional».

Seguidamente lanzó la gremialista que el «problema» es que «el Gobierno no tiene definido qué quiere, o por lo menos eso se ve en los hechos, porque nosotros hemos realizado presentaciones al Ministerio y a la Defensoría del Pueblo planteando esto, y en cada intervención que tuve en los medios también dije que sería bueno poder armar una mesa técnica donde semanalmente o mensualmente se vayan planteando las cuestiones que surgen y acordando para facilitar las cosas, y hacer algo más agradable y menos doloroso».

«Yo escucho diariamente la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 y dicen cosas como por ejemplo ‘no dañar’ que esa es la intención; ante esto digo que nosotros sentimos que la escuela está dañando y mucho, tanto a los adultos como a los niños y jóvenes con esto de la exigencia y desigualdad», continuó.

Por último, al opinar sobre que se perdió el año dijo: «no creo que se haya perdido el año por no ir a la escuela, peor sería ir y que se generen contagios».