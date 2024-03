«No existen programas nacionales vigentes en Formosa», confirmó la ministra de la Comunidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo este viernes 8 un encuentro del que participaron mujeres formoseñas y disidencias, en el salón del Club de Vialidad Provincial de la ciudad capital, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, afirmó que “se trata de un momento crítico que atraviesa el país, tenemos que acompañarnos y salir adelante, como dice nuestro gobernador Gildo Insfrán”.

Advirtió que la situación socioeconómica afecta y atraviesa a todas las provincias, enfatizando que a las demás jurisdicciones más aún, porque “no tienen al Modelo Formoseño” y lamentó que hasta el momento no lograron tener comunicación con el Gobierno Nacional para avanzar en políticas públicas.

Comentó Giménez que no existen programas nacionales vigentes en Formosa, debido a la decisión de retirada del Estado Nacional en las jurisdicciones provinciales, y además subrayó que desde el 10 de diciembre –fecha de asunción del presidente Javier Milei- “no hemos recibido ningún peso desde el organismo nacional”.

En este marco, remarcó que el Gobierno de la provincia de Formosa garantiza la alimentación para la población, ya sea a través de cajas alimentarias en modalidad aborigen, como así también los bolsones del Plan Alimentario Nutrir que se están entregando.

Centros de Desarrollo Infantil

Relató Giménez que en la actualidad se registra una suba importante en la matrícula de Centros de Desarrollo Infantil, que son espacios gratuitos para la primera infancia entre 45 días y cuatro años, que existen a lo largo de toda la provincia.

Reconoció que la crisis económica hizo que estos espacios estén “explotados de niños y niñas”, ya que ayudan a la economía familiar ante la imposibilidad de pagar una niñera que cuide a los hijos de la familia.

“Los 29 CDI que están funcionando están a pleno y con una sobre matrícula”, indicó.

La funcionaria se refirió también a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, cuya situación calificó como “crítica”, al comentar que el Ministerio funcionaba como Unidad de Gestión.

“Teníamos beneficiarios que el día 5 tenían que cobrar sus haberes. No cobraron, hicimos el reclamo vía correo electrónico, porque no hay un teléfono al que llamar. Resulta ser que en el grupo familiar hay una persona que tenía una pensión por discapacidad y la dieron de baja. No realizan el cruce de información como corresponde y les cortan el beneficio”, lamentó.