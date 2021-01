“No hay centros clandestinos de detención ni se violan sistemáticamente los DD HH”

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la siesta, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, junto a la Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos, Andrea Pochak; y el Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, brindó una conferencia de prensa para detallar la información recabada, durante su estadía en la provincia, acerca de las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno provincial para combatir la pandemia del COVID 19.

El funcionario nacional llegó al territorio provincial el miércoles, luego de ser invitado por el gobernador Gildo Insfrán, para que recorra y supervise los centros de alojamiento preventivos y los centros de asistencia sanitaria, donde realizan las cuarentenas obligatorias los contactos estrechos y pacientes positivos de COVID, respectivamente; y evalúe las condiciones en que transitan su alojamiento dichas personas.

En primer lugar, Pietragalla relató que, durante su estadía, se reunió con legisladores, autoridades y organismos de derechos humanos de la provincia para conocer la situación. También, junto a su equipo, visitaron diversos centros de alojamientos preventivos y dialogaron con las personas alojadas allí.

“Por lo que leí en distintas operaciones mediáticas, más que noticias, quiero aclarar que visitamos los lugares que quisimos, nadie nos hizo un city tour. Recorrí los lugares que quise porque tuve la libertad para hacerlo. Seamos serios en esto”, pidió.

Además, el responsable del área explicó que la Secretaría de Derechos Humanos “viene teniendo un rol en el marco de la pandemia a nivel federal”, llevando adelante intervenciones y visitas a distintas provincias con el objetivo de asegurar la protección de los derechos humanos.

“La excepcionalidad que nos tocó vivir a todos los argentinos en las restricciones que tuvieron que poner las distintas autoridades provinciales en todo el país, hizo que se vean coartadas algunas libertades individuales que nadie quiere que suceda, pero hay que entender que estamos en un escenario de epidemia, donde las medidas son excepcionales”, señaló.

Y contó que, por ejemplo, el organismo que representa recibió denuncias de la provincia de Chubut, con quienes intentaron comunicarse, pero no tuvieron respuesta, por lo que debieron intervenir con hábeas corpus. También atendieron denuncias de personas en aislamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esas personas también sufrían crisis emocionales, nerviosas y la Secretaría trabajaba en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de CABA para poder ver como ayudarlas, porque nadie de nosotros está acostumbrado a que nos encierren por varios días, por eso hablamos de excepcionalidad”, aclaró.

En ese sentido, reiteró que intervinieron de la misma manera en varias provincias, como Jujuy o Entre Ríos, pero que “no hicimos públicas esas intervenciones por un rédito político”, aunque fueran gobiernos provinciales opositores u oficialistas del gobierno nacional.

“No hicimos nunca una estrategia electoral, política, de los errores que podían cometer algunas provincias. Esto quiero dejar en claro porque errores y aciertos hubo en el marco de la pandemia en todo el territorio nacional”, aseveró.

Ante lo expuesto, Pietragalla confirmó que recabaron información de las personas que entrevistaron y declaró: “quiero ser enfático para todo el país y cada una de las personas que tienen algún compromiso con los derechos humanos y dejar muy en claro que en la provincia de Formosa no hay centros clandestinos de detención, estos funcionaron en la época de la dictadura, tienen unas características puntuales y en la provincia de Formosa todo el mundo conoce los centros de alojamiento”.

Y agregó: “no existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del COVID, pueden haber hechos aislados que generen repudio de un sector de la sociedad, de personas que tuvieron vulneradas sus libertades o algún derecho, pero no se pueden banalizar las violaciones de los derechos humanos como hemos escuchado”.

Capacitación a las

fuerzas de seguridad

En otro orden, el secretario de derechos humanos de Nación, anunció que, en un convenio que firmarán con el gobernador Insfrán, la Secretaría brindará capacitaciones a todas las fuerzas de seguridad de la provincia, desde el mes que viene.

“Por pedido del gobernador, la Secretaría va a tener un rol muy presente en la provincia, pero no presente para solamente avalar las políticas que lleve adelante la provincia, sino para hacer críticas y lo mismo que hicimos en este viaje: recibir a la oposición, a dirigentes, defensores de derechos humanos y poder trabajar para construir una agenda transparente en la política de memoria, verdad y justicia, pero también en cualquier problemática que tengan las provincias en el marco del COVID”, aseguró.

Por último, Pietragalla anticipó que hará llegar la información recabada al Ministerio de salud de la Nación para realizar un informe con conclusiones a partir de las investigaciones llevadas a cabo.

“No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, es casi un chiste hablar de eso, tampoco se violan sistemáticamente los derechos humanos. No hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa, esto quiero dejarlo claro”, concluyó diciendo el funcionario nacional.

Compartir

Linkedin Print