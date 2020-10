“No hay miedo colectivo porque la gente está informada”, dijo el Intendente de Belgrano

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Aldo Minetti, intendente de General Belgrano, localidad que actualmente se encuentra con un bloqueo sanitario por sus casos positivos de coronavirus y además tiene circulación comunitaria del virus contó cuál es el clima que se vive en el lugar y cómo se está trabajando en torno a la situación epidemiológica.

“Estamos sorprendidos, la gente está preocupada y se está cuidando quedándose en su casa”, comenzó diciendo y agregó que “se trabaja para contener a la población siguiendo todos los protocolos establecidos ante lo que ocurre”.

Consultado por la actividad que hay aseveró que “atienden algunos comercios tale como supermercados y almacenes de barrios, también las farmacias, y se prestan los servicios esenciales como ser agua, electricidad, recolección de residuos; además se trabaja con el mínimo del personal. El vecino sabe que si necesita comprar debe hacerlo en el quiosco o mercado más Cerano”.

“Estamos trabajando con la gente y el equipo de salud de la provincia que hace dos días vino a hisopar a toda la gente que tuvo contacto con las personas que dieron positivo”, aseveró.

Minetti asintió que si bien existe una preocupación la población no está alarmada “sino preparada y tomando las medidas necesarias”.

“Esperamos saber de dónde vino el primer caso, estamos encapsulados y ahora vamos a tratar de cumplir todos los belgranenses para salir de esta situación; no hay miedo colectivo porque la gente está informada y tomó conciencia respecto a lo que pasa en otros lugares; hay muy pocos vecinos en las calles, el movimiento es nulo”, expresó el Jefe Comunal

Por último, el mismo manifestó que también fue hisopado y que aguarda los resultados pero que “me siento muy bien, no he manifestado ningún síntoma” y que “sigo trabajando, más ahora que estamos atravesando un momento tan difícil”.