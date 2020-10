Olivera: “La nueva inscripción del IPV pretende esquivar el problema de fondo”

Compartir

El concejal Fabián Olivera le reclamó al Gobierno provincial precisiones sobre el reciente llamado a inscripción de nuevos postulantes a viviendas sociales, y consideró que cuando una “necesidad tan sensible se maneja con tanta inconsistencia, resulta inevitable conjeturar que se trata de una movida armada para distraer a miles de formoseños del larguísimo sueño de la casa propia”.

En las últimas horas, el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, anunció que este miércoles se abrirá el período de inscripción de nuevos postulantes a viviendas sociales. “Es una incoherencia este anuncio”, opinó el legislador del radicalismo, y argumentó: “Existen cientos de viviendas abandonadas, destruyéndose solas en algunos casos, y por el accionar de vándalos en otros, en gran parte de la geografía provincial, y sale el IPV anunciando que volverán a inscribir a los interesados en acceder a una casa construida por el Estado”.

“Hoy miles de familias, que integran un padrón compuesto por un número indeterminado de interesados por el techo propio, se preguntan qué lugar ocupan dentro del sistema informático del organismo, luego de cumplimentar las engorrosas exigencias para convertirse en meros interesados”, planteó Olivera.

“En algunos casos, la espera se vuelve angustiante, y forma parte de lo que en principio fue un sueño, para pasar a convertirse en una pesadilla”, graficó.

“El Gobierno provincial está preocupado por el calentamiento social, donde las necesidades básicas parecen cada vez más lejanas; y las viviendas del IPV ocupan un lugar primario en ese terreno”, consideró.

“El IPV reacciona con el silencio propio de quien teme mostrar una realidad dura de la que es responsable, por eso no responde los pedidos de informes, que le hemos formulado”, sostuvo.

“Es imperante que el Gobierno provincial explique cuál es el objetivo de lanzar una nueva inscripción, cuando se sabe que, tras el último sorteo, miles de interesados quedaron afuera del beneficio, pero sin abandonar la decisión de seguir esperando”, reflexionó.

Y reafirmó: “La nueva inscripción del IPV pretende esquivar el problema de fondo, el mismo que en las últimas semanas estuvimos mostrando en la ciudad, pero que se repite en gran parte de la provincia, donde hay terminadas cientos de viviendas pero que por alguna razón no se entregan”.