«No hay que ser muy inteligente para entender que es insuficiente el aumento otorgado por Gildo Insfrán»

A través de un comunicado de prensa, la secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, afirmó que «no hay que ser muy inteligente para entender que es insuficiente» el aumento otorgado a los docentes y estatales provinciales.

Para graficar, mencionó que «la canasta básica de diciembre costaba $495.798,32 y que si en febrero vamos a cobrar $ 280.000. «estamos en el horno».

La dirigente gremial comentó en el parte que producto de esta crisis que afecta directamente nuestra supervivencia -y que el incremento de Gildo no alcanza a solucionar- para el miércoles 7 de febrero está prevista una marcha a Casa de Gobierno exigiendo que el sueldo sea equivalente a la Canasta Básica,

Patiño explicó, hoy jueves 1° de febrero aumentan los combustibles de vuelta… ¿con qué lógica me dicen que esto es un aumento salarial? No alcanza, no hay forma, por lo menos los que vivimos de nuestro salario. En enero cada uno más o menos se quedó en su casa, no se movió tanto, pero ¿Qué va a pasar cuando tengamos que viajar todos los días para trabajar? Hay compañeros y compañeras que viven en una localidad y trabajan en otra», planteó.

Por eso, reiteró un aumento del 25% en los sueldos no tiene relación con los aumentos que desde diciembre se vienen acumulando, sumados a los incrementos previstos por el gobierno de Milei anunciados ni bien asumieron y previstos -incluso- hasta marzo. Patiño mencionó que nunca dejaron de incrementarse los servicios (transporte, telefonía, internet, etc.), alimentos y combustible. Por eso es necesario que esto se lo podamos decir al gobernador, en una audiencia o como estamos acostumbrados frente a la Casa de Gobierno, convocando a todos los sectores, ya sea asalariados, jubilados, comerciantes, desocupados, etc., porque «todo se mueve en función del salario de la administración pública».

«Todos tenemos que ir a la marcha del miércoles 7 de febrero, encontrarnos en la Plaza San Martín a partir de las 9 horas y luego marchar hacia Casa de Gobierno a pedir un aumento que nos ayude en serio a respirar un poco, porque no estamos pidiendo para enriquecernos ni para irnos de vacaciones a Camboriú, sino para pagar nuestras deudas y para poder vivir», remarcó Nilda Beatriz Patiño.