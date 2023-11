«No tengo nada que ver», dijo «Conu» Rodríguez tras la acusación de espionaje ilegal

Fabián «Conu» Rodríguez, el funcionario de La Cámpora involucrado en la mega causa de espionaje ilegal, dijo que no tiene nada que ver en la acusación de espionaje en su contra, al detectarse chats entre él y un agente inorgánico de inteligencia.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi había negado ayer la detención de «Conu» Rodríguez, y le impuso la prohibición de salida del país.

«No tengo nada que ver», dijo a la prensa al ingreso en Comodoro Py. Allí dejó su celular y la clave para permitir el ingreso al aparato.

El funcionario está imputado en función de los chats que se encontraron entre el ex sargento de la Policía Federal Ariel Zanchetta, y donde aquel le encomendaba realizar tareas sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en lo que hace a espionaje ilegal.

El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su detención, ya que cuando se allanaron sus oficinas en la AFIP, donde es funcionario, y su domicilio particular, “Conu” no estaba presente por lo que no se encontró tampoco el teléfono de uso diario.

Por ello se consideró que burló a la Justicia y se pidió su detención, pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi la rechazó al considerar que no había cambiado el escenario desde el lunes cuando pidió un allanamiento sin detención alguna.