“Nos vino bien el párate, por los compañeros que estuvieron contagiados”

Compartir

Linkedin Print

El arquero de For Ever, Gastón Canuto, charló en “Entretiempo” y dejó sus sensaciones de este parate del fútbol por las restricciones impuestas en todo el país. El “Negro” sufrió el Covid-19 ya que 14 integrantes del plantel, que de a poco se van recuperando, dieron positivo en los últimos testeos.

“Nos vino bien el parate, por los compañeros que estuvieron contagiados. Veníamos viendo que pasaba en otros planteles, por ahí uno nunca quiere que le pase y trata de mantener los cuidados que se requieren, los protocolos. Pero bueno, como le pasó a River, tranquilamente le puede pasar a cualquier otro plantel. Y ahora nos tocó a nosotros”, explicó el arquero de For Ever. Y añadió: “Tengo entendido que otros planteles también tuvieron muchos contagiados. Si teníamos que haber jugado lo hubiésemos hecho, pero se hubiese complicado el armado del equipo, está claro”.

En referencia al inicio del campeonato de For Ever, Canuto explicó: “Al ser el primero el que juega la final te obliga a sacar muchos puntos. Si bien recién van seis partidos, hay que tratar de mantenerte lo más arriba posible. Y esperemos cuando reinicie todo volver a ganar y tratar de posicionarnos lo más arriba posible. Creo que fue un buen comienzo de torneo, pero tenemos que ganar más partidos”.

“A pesar de la derrota en el clásico, creo que dejamos una buena imagen en el partido contra Sarmiento. Por ahí merecimos el empate como mínimo, no se dio. Y lo hablamos en la semana, tratar de seguir de la misma manera porque no habíamos hecho un mal partido. Y después ante Sportivo Belgrano en San Francisco hicimos un buen primer tiempo, íbamos ganando 1 a 0 y creo que podíamos haber marcado algún gol más, y justo se dio la jugada del penal para ellos en el último minuto y nos empataron. Porque sino creo que en el segundo tiempo hubiera sido distinto el partido”, explicó Canuto al hablar de los últimos dos partidos del “negro”. Y añadió: “Es una zona pareja, son todos equipos muy competitivos”.

Volvió a los entrenamientos

For Ever volvió a entrenar este lunes por la tarde, en su estadio, de manera grupal. Todavía no hay precisiones respecto de la fecha en la que podría regresar la competencia. Se menciona el fin de semana del sábado 12 y domingo 13 de junio como potable para el regreso, aunque no hay confirmación oficial y todo dependerá de la cantidad de casos de Covid-19 que haya en el país. El “Negro”, cuando vuelva el Federal “A”, recibirá a Defensores de Pronunciamiento.

Compartir

Linkedin Print