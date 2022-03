Novak Djokovic recuperó el número 1 y Diego Schwartzman cayó un lugar en el ranking ATP

Compartir

Linkedin Print

El serbio regresó al tope de la clasificación sin jugar, ya que su posición respecto de la vacuna anticovid sólo le ha permitido presentarse en el ATP 500 de Dubai este año.

El serbio Novak Djokovic recuperó el número 1 del ranking mundial después de dos semanas con una diferencia de apenas 20 puntos sobre el ruso Daniil Medvedev, que se bajó el tope tras su eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

El español Rafael Nadal, finalista de ese torneo en Estados Unidos, reingresó al podio en el tercer puesto en desmedro del alemán Alexander Zverev (4º), en tanto que el argentino Diego Schwartzman retrocedió un lugar y quedó 15º.

Djokovic volvió a la cima de la clasificación sin jugar, ya que su posición respecto de la vacuna anticovid sólo le ha permitido presentarse en el ATP 500 de Dubai este año.

Los diez primeros puestos del ranking los ocupan: 1) Djokovic (Serbia, +1); 2) Medvedev (Rusia, -1); 3) Nadal (España, +1); 4) Zverev (Alemania, -1); 5) Stefanos Tsitsipas (Grecia); 6) Matteo Berrettini (Italia); 7) Andrey Rublev (Rusia); 8) Casper Ruud (Noruega); 9) Felix Auger-Aliassime (Canadá) y 10) Hubert Hurkacz (Polonia, +1).

Los argentinos del top 100 son los siguientes: 15) Schwartzman (-2); 36) Federico Delbonis (-2); 60) Facundo Coria (+5) y 66) Sebastián Báez (-6).

En cuanto a la clasificación femenina de la WTA, la australiana Ashleigh Barty se mantiene al frente y la argentina Nadia Podoroska ocupa el puesto 113 tras caer cinco escalones.

NADAL Y UNA

DECLARACIÓN PREOCUPANTE

La Fiera mostró algunos gestos de dolor mientras se realizaba la entrega de premios. Tras ser consultado, mencionó que tenía problemas respiratorios: “Tengo problemas para respirar, no sé si es algo de la costilla o de qué se trata. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro. Me mareo un poco porque es doloroso, es un tipo de dolor que me limita mucho, me afecta a la respiración. Más que triste por la derrota, algo que acepté de inmediato incluso antes de acabar la final, estoy sufriendo más por este tema”.

El español se someterá a estudios en las próximas semanas para conocer con exactitud su diagnóstico. Es necesario recordar que estuvo ausente en gran parte de la temporada 2021 por su lesión crónica en el pie izquierdo, pero los problemas respiratorios es algo que, por lo que se sabe, jamás le había ocurrido.

Compartir

Linkedin Print