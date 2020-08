Novak Djokovic viajará a la burbuja de Nueva York para jugar el US Open

Compartir

El tenista comunicó la decisión en sus redes sociales y reconoció que “fue una decisión difícil”. El Grand Slam de Estados Unidos irá del 31 de agosto al 13 de septiembre. Ya hubo bajas importantes como Federer, Nadal, Kyrgios y Wawrinka.

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, confirmó hoy que el sábado llegará a Nueva York para tomar parte del Masters 1000 de Cincinnati, que comenzará el 22 de agosto, y luego del US Open.

“Estoy feliz de anunciar que participaré este año de Cincinnati y el US Open. No fue una decisión fácil pero la posibilidad de competir nuevamente me emociona. ¡Nos vemos pronto, Nueva York!”, publicó el serbio en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Djokovic, de 33 años, conquistó este año el único Grand Slam que pudo jugarse por la interrupción que sufrió el tenis en marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus, cuando alzó en febrero el trofeo en Australia, y había manifestado sus dudas en cuanto a jugar en los Estados Unidos.

El serbio, quien conquistó 17 títulos de Grand Slam y está a solo tres de igualar el récord que posee el suizo Roger Federer (20), contrajo coronavirus en junio pasado tras participar de un torneo de exhibición denominado Adria Tour y se había mostrado reticente a jugar en los Estados Unidos, uno de los países más afectados por la pandemia.

“Estuve entrenado duro con mi equipo y puse en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. Hice todos los chequeos para asegurarme de que estoy completamente recuperado del Covid-19”, añadió el serbio en su cuenta de Twitter, donde también confirmó que el sábado arribará a Nueva York.

Djokovic será la gran atracción en la gira sobre cemento que comenzará en Cincinnati y continuará en el US Open, programado desde el 31 de agosto al 13 de septiembre, tras las bajas confirmadas del español Rafael Nadal, ganador de 19 Grand Slams, el suizo Federer por una lesión que no le permitirá competir hasta 2021 y otras figuras como el australiano Nick Kyrgios, el francés Gael Monfils, el helvético Stan Wawrinka y el italiano Fabio Fognini, operado de ambos tobillos.