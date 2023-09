«Nuestra patria necesita un Gobierno de unidad nacional»

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sostuvo que el país necesita «un Gobierno de unidad nacional» y que eso se producirá si llega a la Casa Rosada en las próximas elecciones generales.

Luego de que el Senado convirtió en ley las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, Massa, participó de un acto organizado en el Congreso junto a la CGT y las dos CTA donde sostuvo que el salario «no es ganancia» sino «remuneración». Sergio Massa, celebró la sanción de la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias como un «paso fundamental» para «terminar con la injusticia del impuesto por trabajar».

«Avanzamos en un paso fundamental para empezar a reparar los errores, lastimaduras que tiene nuestra economía y que tiene el sistema de redistribución de la economía y para terminar con la injusticia que es el impuesto por trabajar», dijo Massa.

«En tres semanas se define el futuro de la Argentina, si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, si somos un país que pelea por mejorar el ingreso de los trabajadores, o si volvemos al pasado», expresó Massa durante un acto frente al Congreso de la Nación organizado por las centrales obreras.

«Les quiero pedir para acompañar a nuestros jubilados, beneficiarios del salario universal y a los trabajadores de la economía popular que también nos movilicemos para pedirle al Congreso la ley que le devuelve el IVA a trabajadores que no llegan con su salario», expresó en el acto en Plaza del Congreso convocado por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales en apoyo a las últimas medidas económicas. «Quiero decirle a todos aquellos que pelean hace muchos años. No es un tema que haya planteado hace un mes o dos. Muchos saben que hace más de diez años que vengo planteando en mejora de la puja distributiva en argentina, el salario no es ganancia, es remuneración», afirmó Massa frene a una multitud.

Durante el acto que organizaron las centrales obreras estuvieron presentes el Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, el Secretario General de la Confederación General del Trabajo, Hector Daer, el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el cotitular de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano y el Gobernador de la provincia de Tucumán Juan Manzur.

«Quiero que hoy se graben un número, lo guarden para siempre, 27.725 es la Ley que termina con el Impuesto a las Ganancias en el salario de las y los trabajadores argentinos», subrayó el candidato de Unión por la Patria.

Por otra parte, el ministro de Economía manifestó que el impuesto a las ganancias no es la única «situación injusta» de nuestro sistema impositivo, ya que hay muchos trabajadores que tienen la «desgracia» de tener que pagar el mismo impuesto al valor agregado cuando compra un alimento que el que paga el dueño de una empresa.