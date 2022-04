Compartir

La propiedad tiene una deuda impositiva de ARBA pero la bailarina y su ex no se ponen de acuerdo en quién debe pagar ese saldo

Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados desde que se separaron. La bailarina y el ex futbolista suelen pelearse tanto en los medios como en la Justicia por cuestiones relacionadas a la crianza de sus tres hijas, Bella, Isabella y Charis. Ahora se desató un conflicto por una deuda millonaria que tiene la casa en Escobar donde vive la modelo con las tres pequeñas.

En el ciclo Momento D (ElTrece), la panelista dio detalles de este problema: “Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”.

Luego de esta manifestación pública, Defederico recogió el guante y respondió en Instagram: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”. “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, continuó el ex jugador de Huracán.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró Defederico con dureza.

Este miércoles, Fernández volvió a criticar al padre de sus hijas y dio más detalles de este conflicto. A través de WhatsApp le mandó varios mensajes al periodista Ariel Wolman que los pasó en el ciclo Nosotros a la mañana (ElTrece).

“Es más de lo mismo. Ayer llega la intimación de los impuestos. Yo sabía que había una deuda de ARBA porque a él le habían embargado una cuenta. El tema es que él no quiere pagar su mitad, yo quiero pagar mi mitad, no estoy pidiendo que pague todo ni estoy llorando que no tengo la plata”, señaló la influencer. “Mi abogado me expliqué que si yo pago todo me lo reconoce Dios. Tampoco la solución es no pagar porque esta casa es de mis hijas y sino la deuda le pasa a ellas el día de mañana”, agregó.

Luego, la panelista aprovechó para aclarar quién es el dueño de la propiedad donde vive con sus hijas: “La casa es de los dos, es esfuerzo de los dos. Un hogar es integral, el esfuerzo de horas de trabajo y cuidado de los chicos. Es asombroso la manera de reinventar su violencia. Igual tiene una cautelar que acaba de violar así que ayer también fue denunciado por eso”.

“Él entiende que la casa la compro él solo. Yo puse plata acá y sigo haciéndolo hasta el día de hoy. Si uno pone más o menos también depende de los sueldos. Yo no me adjudiqué una vivienda, me la adjudicó la Justicia, es lo normal. Él me detesta por vivir acá, pero jamás en mi vida lo viví a él. Siempre tuve mi plata, mi auto, siempre trabajé. Él es un tipo que no cumple con sus responsabilidades”, cerró la panelista del programa conducido por Fabián Doman.

