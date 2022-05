Nuevamente los padres de la EPEP N°545 se manifestaron por la intervención de la escuela

Compartir

Días atrás un grupo de padres de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°545 se manifestó en las puertas de la institución pidiendo la intervención y el desplazamiento de la directora por irregularidades en el comedor escolar y por malos tratos hacia docentes, pero tras no obtener respuestas, replicaron la protesta el día de ayer. «Está amenazando a todas las maestras de forma psicológica», aseguró un padre al Grupo de Medios TVO.

“La nueva protesta es por lo mismo, se repite la historia. Queremos que se retire a la directora de esta escuela por lo menos hasta que se terminen las investigaciones, ya que no la quieren investigar de otra manera, sigue todo igual, no cambió nada. El Ministerio (de Educación) no nos está dando ninguna clase de explicación de por qué esta señora, con todas las pruebas contundentes, concretas y con testigos, sigue trabajando como directora de esta escuela», expresó Rubén, uno de los padres.

Durante la manifestación pasada, funcionarios del Ministerio de Educación informaron a los padres que iniciarían una investigación y les habrían solicitado «paciencia» mientras la misma se desarrolle, pero debido a nuevas presiones que habrían sufrido algunos docentes, que apoyaron el pedido, los padres volvieron a protestar.

“Hay una preocupación muy grande y hay muchos padres que todavía no traen a sus hijos a la escuela por miedo a represalias, nosotros no queremos abandonar esta lucha. Tenemos el apoyo de maestras adentro que tienen miedo de recibir la represión de esta directora y tienen terror porque ellas arriesgaron su trabajo para poder demostrar que esta señora estaba mintiendo. Esta persona sigue en la escuela y encima estamos viendo que está amenazando a todas las maestras de forma psicológica, tienen miedo de perder su trabajo», manifestó el hombre.

La situación que denuncian los padres podría terminar en un reclamo en casa de Gobierno ante la falta de respuestas de la cartera educativa. «Hoy por hoy no recibimos respuestas del Ministerio (de Educación), ni de autoridades superiores, entonces estamos impotentes porque creemos que no nos están haciendo caso. Tendremos que ir hasta el señor Gobernador Gildo Insfrán, para ver cómo sigue ésto porque los que tendrían que resolver este problema están haciendo oídos omisos o son amigos de esta persona”, comentó indignado.

“Si esta semana no hay soluciones desde el Ministerio (de Educación), vamos a ir a casa de Gobierno a hablar con el Gobernador porque es lo único que nos queda, hacerle entender que somos padres preocupados, son quinientos chicos en la escuela, mañana y tarde”, puntualizó.

