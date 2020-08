Nuevo revés judicial contra Claudia Villafañe en una de las causas que le inició Diego Maradona

Compartir

Durante los últimos días de julio, ciertas cuestiones judiciales alertaron a Claudia Villafañe. La causa por evasión tributaria de la que había sido absuelta el año pasado se reabrió por pedido de la defensa de Diego Maradona. A raíz de las nuevas pruebas presentadas por el estudio de abogados comandado por Matías Mora, dos de los tres jueces encargados decidieron reabrirla y seguir con el curso de la investigación.

Según se informó en aquel entonces, habrían surgido cuentas bancarias no declaradas, nombres ficticios de sociedades anónimas vinculadas a la madre de Dalma y Gianinna, transferencias a un banco con sede en Suiza desde una firma llamada “Las Del Diez Bis” y bienes en el exterior de los que indicaron que hasta ahora no había conocimiento. Con todos estos nuevos indicios que llegaron al Juzgado, la incertidumbre que surgió dentro del recinto fue la de un posible fraude al Estado. Por esto también se pidió la intervino de la AFIP. Lo que contaron desde el lado de Maradona, es que Claudia se había incorporado al blanqueo de capitales y que obvio declarar las cuestiones mencionadas o, en su defecto, que las que pruebas para ciertos asuntos carecían de rigor para una defensa clara.

Luego de salir a la luz estas cuestiones, apareció Fernando Burlando, abogado de Villafañe, para aportar su mirada, su punto de vista. “En esta causa, como en todas las que tramitaron contra Villafañe, donde Maradona la denuncia por robo y estafa, jamás demostró en su patrimonio dónde está la fuga. La denuncia porque tiene un inmueble, un auto, un reloj, pero jamás probó de dónde salió ese dinero. Jamás probó que le hayan robado. Están tratando de buscar un fantasma dónde no lo hay”, contó y luego de sus palabras públicas, pidió formalmente la prescripción del delito por evasión por el que se la está juzgando a su clienta.

En las últimas horas, el Juzgado en lo Penal y Económico Nº 9 resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa y comunicó que el delito por el que se la estaba investigando no está prescripto. De esta manera, la investigación seguirá su cauce como se informó hace un mes, con las nuevas pruebas aportadas y que recibieron con sorpresa los jueces que están a cargo del tema.

Dentro del fallo al que accedió Teleshow consta que la cámara “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico, sostiene que no se accedió al pedido de Burlando porque se encontraron bienes detallados por Claudia con fecha posterior al blanqueo al que accedió.

Luego de recibir a las dos partes, en el punto 7 del documento se hace referencia a las penas que podrían aplicarse. Ante esto, se indica: “Respecto de los hechos involucrados en el planteo -evasión del pago del impuesto a los bienes personales ejercicios 2000 a 2011- el plazo para que opere la prescripción de las acciones penales emergentes de esos hechos sería de seis años –evasión tributaria simple, artículo 1 de la ley 24769- tal como lo postula la defensa o de nueve años –evasión tributaria agravada, artículo 2 de la ley 24769- tal como lo invoca la querella”.

A raíz de las novedades que surgieron, Morla se refirió a la cuestión. “Hay una relato de la señora Villafañe y hay una realidad. Hoy quien golpeó su puerta es la realidad. En su relato de ficción decía que había ganado en cada una de sus presentaciones. Pero en la realidad, en la Justicia, que es donde se demuestran los hechos, hoy nuevamente nos está dando la razón. Se seguirá adelante con la investigación que no tiene otro objetivo que llegar a conocer qué se hizo con el dinero de Diego Maradona”.

Además del proceso que se está llevando adelante en el país, el episodio también tiene una base en Estados Unidos. En el país de Donald Trump, el 8 de septiembre habrá una nueva audiencia. Al respecto, y luego de lo que aconteció acá y de la resolución tomada, Morla confía en que haya fluidez en el avance, con novedades que creen que serán favorables para Diego.