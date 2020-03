Compartir

Linkedin Print

El abuso de muchas obras sociales me tiene cansada, hace poco me llamaron porque debo abonar un extra de 600 pesos siendo que a la hora de firmar los papeles me dijeron que con el descuento de mi sueldo ya era suficiente. No me parece «casualidad» que justo ahora empiecen a querer cobrar de más a sus clientes. Es vergonzoso.