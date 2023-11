Ocampo denunció que camiones que utiliza la Municipalidad incumplen normas vigentes

El concejal capitalino Marcelo Ocampo presentó un proyecto para sacar de circulación los camiones de gran porte de centro de la ciudad respetando la normativa vigente y también realizó una investigación donde constató más de 20 camiones de la municipalidad sin RTO y seguro vigente.

La iniciativa del edil de Nuevo País, apunta a liberar céntricos espacios de la ciudad capital cercanos a la Secretaría de Servicios Públicos de la Comuna, que se encuentra en avenida 9 de Julio y Saavedra.

Ocampo planteó que el municipio debe retirar de la vía pública aquellos camiones estacionados en inmediaciones a la sede de la secretaría, además de reclamar que muchos de ellos no cuentan con la Revisión Técnica Oligatoria (RTO) ni el seguro vigente, entre otros requisitos de circulación.

Indicó en este marco que “los camiones no sólo estacionan en los alrededores de la Secretaría, sino que también abarcan espacios cercanos a la plaza San Martín, y el Teatro de la Ciudad, ubicados a escasos metros del brazo operativo de la Municipalidad”.

De este modo, el edil visibilizó una cuestión que deja al descubierto que camiones dedicados a la prestación de diversos servicios municipales, incumplen con las ordenanzas que regulan la habilitación de vehículos para el tránsito por la ciudad de Formosa, convirtiéndose en un verdadero contrasentido. “El desconocimiento de las normas y la ausencia de controles apropiados y suficientes configuran un escenario de desorden que complica a peatones y conductores y que incrementa el caos en el que los vecinos nos comportamos en materia vial”, aseveró.

Ocampo además advirtió que el actual estado de las cosas, genera peligro no sólo para el tránsito general si no también para las personas -peatones- y para niños que asisten a establecimientos educativos ubicados a pocos metros del conflictivo sector.

Y siguió: “si no existe un control riguroso que genere conciencia, las conductas no cambiarán, y esta falta parece no ser percibida por los inspectores municipales afectados a los controles en la vía pública. Estos comportamientos complican el normal desarrollo de la circulación por las calles o avenidas a peatones, ciclistas, motociclistas y demás vehículos les resulta peligroso, disminuyendo su campo visual y en ocasiones se producen accidentes graves como los transcendidos en el último tiempo”.

“Debemos trabajar en soluciones para que en nuestra ciudad los camiones y vehículos pesados tengan un espacio donde estacionar y que se cumpla la normativa vigente; de la misma forma para tratar la cuestión de manera ordenada se plantea que se realice tareas de concientización para propietarios de camiones, maquinarias y transporte pesado que estacionen en la zona urbana. Con el proyecto se busca el ordenamiento en las calles y la prevención de accidentes, como también al control y regularización de las unidades por parte del personal municipal”, sentenció.