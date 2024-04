Oeste formoseño: pobladora de Lote 8 dijo que «el mantenimiento de las rutas es constante»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Celina, una pobladora de Lote 8, se refirió a la situación padecida días atrás por el avance de las aguas. Indicó que se debió a una eventualidad y además dejó en claro que el mantenimiento de las rutas es “constante”.

“Tuvimos mucha lluvia en poco tiempo, se cortó la ruta principal, pero ya fue arreglada. Estuvimos cinco días aislados ya que estamos en una zona baja de corredero y además de las lluvias también teníamos el agua que venía desde la provincia de Salta y de Bolivia”, comenzó explicando la misma.

Y siguió: “gracias a Dios y a las gestiones de las autoridades está solucionado el camino”.

Consultada si es que hacía mucho tiempo que no llovía de la manera en que lo hizo respondió que sí y que “no estamos acostumbrados a esa cantidad de agua en poco tiempo”.

Por último, al hablar del caso de la mujer que debió ser sacada por el medio del agua para dar a luz expuso que “lo que pasó fue circunstancial, no estaba previsto, son inclemencias del tiempo. Nos ayudamos entre todos para poder sacarla, no podíamos permitir que pase a mayores. Actualmente el camino está bien, generalmente tenemos un buen acceso a las comunidades ya que hay un mantenimiento constante de las rutas”, cerró diciendo la pobladora.