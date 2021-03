Oficial: Conmebol decidió suspender la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de marzo

Compartir

El ente que rige al fútbol de la región decidió postergar la quinta y sexta jornada de las clasificatorias para Qatar 2022 luego de una reunión con la FIFA.

La Selección argentina no disputará sus encuentros por Eliminatorias ante Uruguay y Brasil en el mes de marzo.

Luego de una reunión remota entre autoridades de la Conmebol y la FIFA, el ente que rige al fútbol sudamericano decidió suspender la doble fecha de Eliminatorias camino a Qatar 2022 que se iban a llevar a cabo a fines de marzo. ¿El motivo? La problemática planteada por varios clubes europeos que advirtieron que no prestarían a sus futbolistas teniendo en cuenta que en su retorno iban a tener que permanecer al menos 10 días aislados para prevenir contagios de coronavirus justo cuando se definen las competiciones más importantes en el Viejo Continente.

El tema se debatió en las últimas semanas y llegó a su punto cúlmine hoy, en vísperas de los anuncios de las convocatorias oficiales de los seleccionados. Fueron varios los entrenadores de renombre que comentaron públicamente que no iban a ceder a los jugadores sudamericanos que militan en Europa teniendo en cuenta la relevancia de las competencias que se llevan a cabo en la actualidad y las restricciones y protocolos sanitarios que iban a impedir su utilización en los próximos compromisos.

Por caso, el técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, manifestó: “Creo que todos los clubes están de acuerdo en que con los mismos problemas no podemos dejar ir a los chicos y luego arreglar la situación cuando regresen colocando a nuestros jugadores en una cuarentena de 10 días en un hotel, simplemente no es posible. Entiendo las necesidades de las diferentes federaciones de fútbol, pero este es un momento en el que no podemos hacer felices a todos y tenemos que admitir que los clubes pagan el salario a los jugadores, por lo que tenemos que ser la prioridad”.

Otro de los que se refirió a esta cuestión ante la prensa fue el DT catalán del Manchester City, Josep Guardiola, quien opinó: “No tiene sentido volver y hacer un aislamiento de 10 días sin entrenamiento cuando estamos jugando la Premier League y posiblemente los cuartos de final de la Champions League. Si ellos no van a estar disponibles para estos partidos entonces no van a viajar. Eso es seguro. A menos que la UEFA o FIFA inventen algo especial”. Y agregó: “No van a viajar de ninguna manera. Estoy seguro de que la gente de UEFA y FIFA entenderán nuestros motivos”.

En el mitin realizado ayer entre representantes de las asociaciones miembro de la Conmebol no había consenso para que desarrollaran con normalidad la quinta y sexta jornada del certamen, pactadas entre el jueves 25/3 y martes 30/3. La mayoría pretendía que se pospusieran por las limitaciones del caso, algo que finalmente se terminó de definir tras el diálogo con la FIFA.

Ahora las entidades que regulan al fútbol mundial y de la región tendrán que ponerse de acuerdo y hallar un hueco en el estrecho calendario 2021/2022.

En principio, las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias iban a tener lugar a principios de junio, justo antes de que comenzara la Copa América en Argentina y Colombia.

Habrá que esperar para saber si la quinta y sexta son pospuestas para esa fecha mencionada (de esta forma se correrían el resto de las jornadas y la última se llevaría a cabo después de marzo de 2022, tal como está planeado hasta ahora) o si buscan una alternativa para abril o mayo, algo que parece poco probable.

Lionel Scaloni llegó a Argentina esta semana y habló antes de afrontar los compromisos que finalmente fueron pospuestos ante Uruguay y Brasil, duelos trascendentales para acomodarse en la tabla que lo tiene como escolta de los verdeamarelhos.

