Oficial: Lionel Messi no irá a la gira de la selección argentina por Estados Unidos

“El capitán de Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en Estados Unidos debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo Inter Miami ante Nashville”. Con ese comunicado, la Selección anunció la baja del delantero, de 36 años, de cada a la fecha FIFA, en la que el combinado campeón del mundo enfrentará a El Salvador y Costa Rica.

El ex Barcelona y PSG sufrió una molestia en la revancha por los octavos de final de la Concachampions, en la que las Garzas se impusieron por 3 a 1. El astro fue reemplazado a los cuatro minutos del segundo tiempo, luego de haber aportado un gol y una asistencia. Si bien se venía especulando con su posible ausencia, el posteo del seleccionado terminó confirmándolo.

Horas antes, Lionel Scaloni había definido la convocatoria de un nuevo futbolista, Guido Rodríguez, previendo que no contaría con el líder. La baja de la Pulga se suma a las de Marcos Senesi, Paulo Dybala y en las últimas horas se sumó Exequiel Palacios, de quien las redes sociales del seleccionado indicaron que se perderá la doble fecha por una “lesión muscular”.

“El mediocampista del Betis Guido Rodríguez se suma a los convocados para la gira por Estados Unidos”, anunció esta mañana la cuenta oficial del seleccionado albiceleste. el volante central, junto con el defensor Lisandro Martínez, son las adiciones de último momento a La Scaloneta.

Los primeros futbolistas en llegar a Filadelfia fueron Cristian Romero y Giovani Lo Celso, ambos integrantes del Tottenham Hotspur, seguidos de Julián Álvarez y Valentín Carboni. Acto seguido, los que desembarcaron en el hotel The Ritz-Carlton fueron Nicolás Tagliafico, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco, quien tendrá su primera vez con el seleccionado mayor.

Argentina disputará su primer amistoso contra El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, seguido por un compromiso ante Costa Rica el martes 26 del mismo mes en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles. Las expectativas ahora recaen en cómo el equipo albiceleste responderá ante estos importantes desafíos sin la presencia de su emblemático capitán, Lionel Messi.

Hay que tener en cuenta que después de estos dos encuentros, Argentina jugará dos duelos preparatorios más antes de dar el primer paso en la Copa América de Estados Unidos. El domingo 9 de junio jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.