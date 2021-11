Oficial: Scaloni desafectó a un futbolista de la lista para los clásicos ante Uruguay y Brasil

Compartir

En la antesala al inicio de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni recibió una mala noticia. El futbolista Nicolás González sigue dando positivo en los test de coronavirus, por lo que no puede viajar para formar parte de los trascendentales partidos ante Uruguay en Montevideo (mañana a las 20) y Brasil en San Juan (el martes 16, a las 20.30). La cuenta del combinado nacional anunció su baja de manera oficial.

El surgido de la cantera de Argentinos Juniors, que durante esta temporada recaló en Fiorentina de Italia proveniente de Stuttgart de Alemania, es un habitué dentro de las convocatorias para el oriundo de Pujato. Con la Mayor viene de ser campeón de la Copa América en Brasil 2021 y participó de siete cotejos durante este camino a la Copa del Mundo, en los que marcó dos goles (ante Perú y Paraguay).

Si bien el delantero atravesó el COVID-19 de forma asintomática (se le diagnosticó el pasado 26 de octubre) y ya cuenta con el alta deportiva, los PCR le siguen dando positivo, lo que lo imposibilita para viajar. Este caso es similar a lo sucedido en su momento con Franco Armani, quien a pesar de estar en óptimas condiciones a no contar con un test negativo no pudo viajar a Colombia para disputar la Fecha 8.

De esta manera, el estratega de la Albiceleste no podrá contar con una interesante pieza para conformar su ofensiva. Argentina figura en la segunda colocación con 25 unidades, a seis de la Verdeamarela, líder de la competencia. Por detrás se encuentran Ecuador (17), Colombia (16) y Uruguay).

De esta manera ahora todas las miradas estarán depositadas en Lionel Messi y Leandro Paredes, quienes arrastran diversas lesiones. El capitán, que hace unos días viajó a Madrid para hacer una interconsulta sobre una dolencia en una de sus rodillas, parece evolucionar de manera favorable y en el cuerpo técnico se ilusionan con que pueda estar desde el inicio ante los Charrúas. En caso contrario, su lugar sería ocupado por Paulo Dybala, de buen presente en Juventus.

La situación del volante central parece ser más compleja, ya que sólo hizo ejercicios de gimnasio y trabajó de forma diferenciada producto de un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Por tal razón Scaloni decidió ampliar la nómina de futbolistas al convocar a Alejandro Gómez.

Otro punto a tener en cuenta es que 10 jugadores están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas: Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez y Nicolás Domínguez.

A la espera de la confirmación oficial, el probable 11 para visitar a Uruguay sería Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

