Olímpico festejó frente a la Unión de Formosa

El conjunto bandeño le ganó a La Unión por 83 a 72 para conseguir su segunda victoria en sus últimas dos presentaciones. Goleo repartido en el ganador, con Flor (13 puntos) como el máximo anotador. Giorgi sumó 16 unidades para los formoseños.

Olímpico sacó un 7-1 en los primeros 3 minutos con Guaita anotando de tres y Flor y Rasio sumando cerca del aro. Respondió Vasirani en la pintura pero más desnivel, vía Rasio y Flor, le sirvió a Olímpico para conseguir dos acciones seguidas de tres puntos que, con 5.28 minutos por jugar, le dio luz de 13 a 5.

Hubo minuto y al regreso los bandeños siguieron subiendo la ventaja. Tenían 10 a favor -18 a 8- con Flor como destacado -7 anotaciones-. En el tramo final ambos tuvieron problemas para anotar y fue Grun el que cortó la sequía con un triple para nueva máxima de 11 -21 a 10-.

A la falta de gol en La Unión se le vino la descalificación de Amicucci a 35 segundos del final. Siguió subiendo la brecha Olímpico con libres de Aliende -23 a 10- y hubo más sobre la chicharra con un triple del mismo Aliende para despegar a 16: 26 a 10.

Un triple de Ortiz estrenó el segundo cuarto y había 19 -29 a 10-. La buena para La Unión fue encontrar gol: aparecieron Fernández, Giorgi y Gamboa para recortar distancias -32 a 20- aunque Olímpico siempre tenía un triple a mano, ahora con Grun y Aliende para seguir mandando cómodo -38 a 22- gozando hasta ahí de un 8 de 12 de tres puntos.

Con 5 minutos de acción al equipo de Cano le seguía costando caro no ponerse firme en defensa. En ataque era otro, en relación al primer cuarto. Con Pais anotando de tres estaba 15 abajo -40 a 25-, con Giorgi con un doble profundo a 14 -41 a 27- y con un rompimiento de Gamboa a 12 -43 a 31- en el minuto final del cuarto. Pudo apretar más los números pero Marín no tuvo eficacia en tres intentos en esos segundos finales para llegar al descanso con un parcial a favor de 21 a 17 que sirvió para seguir en partido.

En el inicio del segundo hubo triple por triple en 32 segundos. Guaita y Marín anotaron con marcas encima como avisos de cada lado. Lo que siguió fue un calco del primer cuarto: puntos de Flor y Rasio para un parcial de 5 a 0, enfrente sin aciertos La Unión y a la hora de volver a atacar los bandeños, más con Flor, para un parcial de 7-0 y tener, de nuevo, 19 -53 a 34-.

Una defensa zonal le dio soluciones en su aro a La Unión. Paró a Olímpico y comenzó de nuevo a achicar con juego interior de su perímetro. Con 3,42 minutos por jugar perdía por 13 -57 a 44-. Un triple de Gamboa alimentaba el momento, a 11 -58 a 47- pero, en una ráfaga, vino una carrera de 7-0 para Olímpico que dejaba todo muy a su favor -65 a 47-.

El inicio del cuarto final otra vez levantó a La Unión. Había cerrado el tercero con un 4-0, ahora armaba un 3-0 y estaba a 11 -65 a 54- en 1,30 minuto. Pero, como en toda la tarde, reacción en segundos de Olímpico para un 5-0 que dejaba “normalidad” para los suyos. Duró nada esta vez porque con Giorgi y Marín La Unión también se alimentó de un 5-0 y seguía dando lucha -70 a 59-. Esa iba a ser la constante, La Unión que iba y Olímpico siempre tenía una salida a mano. Así, con 5 minutos por jugar el resultado era de 75 a 63 para los de Gutiérrez que solo necesitaban que ese trámite continúe hasta el final.

Con Gamboa rompiendo y asistiendo a Giorgi, La Unión logró, como no ocurría desde el primer cuarto, estar a 10 -75 a 65-. Quedaban 3.45 minutos de acción y en los 2 minutos siguientes apenas hubo dos libres de Whelan. El gran beneficiado obviamente era el que tenía ventaja, a esta altura de 77 a 65 y ya con muy poco margen para que La Unión la revierta. Fue victoria para Olímpico por 83 a 72.

Síntesis

La Unión de Formosa 72: A. Konsztadt 5, F. Pais 8, F. Marín 14, F. Giorgi 16 y E. Vasirani 8 (fi); C. Amicucci 0 (x), V. Fernández 6, E. Gamboa 14, A. Peralta 1 y M. Caire 0. DT: Daniel Cano.

Olímpico 83: G. Whelan 12, E Flor 13, J. De La Fuente 4, L. Rasio 11 y D. Guaita 12 (fi); F. Grun 9, G. Aliende 10, S. Arese 3, L. Ortiz 6, M. Luchi 0 y L. Cáceres 3. DT: Leonardo Gutiérrez.

Árbitros: A. Chiti, S. Moncloba y S. Guzmán.

Cuartos: 10-26, 21-17, 20-22 y 21-18

Estadio: Héctor Etchart (CABA)

