Olivera agasaja a la mujer destacando que «son el motor de mi equipo»

En comunicación con Expres en Radio (se emite sábados de 10 a 13 horas por 101.9 QTH Radio) el concejal capitalino Fabián Olivera dio su visión sobre dos temas importantes: el Día Internacional de la Mujer y cómo ve la ciudad.

Primero, al referirse al Día de la Mujer sostuvo que desde su equipo hoy las agasajarán y resaltó que son ellas las que nos acompañan en los momentos «difíciles». «Son el motor de nuestro equipo, las que nos ordenan y nos dan motivación, se merecen un buen homenaje», indicó.

Aseveró que «las mujeres han avanzado en muchos espacios en la sociedad por su capacidad y siempre destaco la actitud con la que afrontan la vida» y que «en mi equipo son grandes motivadoras y organizadoras, me han regulado bastante. Eso es una gran virtud por eso hoy avanzaron en todos los espacios y sobre todo en la política».

Gestión de la municipalidad

Por otro lado, al hablar de la ciudad sostuvo: «pido al Intendente que trabaje más, la gente pide que esté más presente. No admito que haya operativos en los barrios y no esté el Jefe Comunal, el vecino no solo quiere criticar también quiere proponer y ser protagonista».

«Él tuvo la posibilidad de ser reelecto sin solucionar los servicios básicos de la ciudad como transporte público, limpieza de calles, ripio», agregó.

«Le pido a Jofré que mejore la relación con la Provincia y que cuente con nosotros. En la apertura de sesiones del HCD le dije que nosotros vamos a acompañar, que nos escuche y que no se encierre», finalizó.