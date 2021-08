Olivera espera que en los próximos meses el IPV entregue las viviendas abandonadas

Compartir

El concejal Fabián Olivera admitió que no deja de “sorprenderse y de indignarse con el destrato que el Gobierno” le da los miles de formoseños que esperan una vivienda del Estado, mientras la reacción oficial “no parece preocupada cuando demostramos una y otra vez como las unidades siguen abandonadas y deteriorándose, esperando no sé qué hecho para ser adjudicadas”.

El legislador del radicalismo formoseño volvió a ocuparse de un tema que considera determinante para muchos vecinos de toda la provincia, quienes “me acercan información, incluyendo fotos y videos del desinterés que las autoridades provinciales tiene ante el tremendo déficit habitacional formoseño, que no puede agotarse con los anuncios esporádicos que se hacen solo para intentar desviar la atención”.

“En las últimas horas volví a recorrer La Nueva Formosa, y el panorama no deja de sorprenderme, ¿Cuál es el problema con el Instituto Provincial de la Vivienda?, ¿Por qué, al menos, no informa por donde pasa el inconveniente, en el caso que lo hubiere, para preferir que las casas se deterioren ante la falta de uso, o los saqueos?”, interrogó.

“Mucha gente espera anuncios por estos días, pensando en que se acercan las elecciones, y sabiendo que esta administración dosifica sus obras para habilitarlas, pensando en un efecto electoral; jamás prioriza la urgencia de miles de formoseños que siguen incomodando a amigos o familiares al compartir el mismo techo, y ni hablar de quienes pagan costosos alquileres por una propiedad que no les pertenece”, dijo.

“Realmente espero un gesto solidario y de responsabilidad institucional del gobernador Insfrán, y entregue las viviendas, que se construye con el dinero de muchos argentinos contribuyentes”, subrayó.

“El dato objetivo es que pasan los años, pasan las elecciones, se juntan los anuncios, y cada vez engorda más la lista de formoseños que anhelan una vivienda”, sostuvo.

