Olivera invitó a Insfrán a comprobar el estado de los módulos que se entregan

El concejal (UCR) Fabián Olivera reaccionó con vehemencia tras constatar las condiciones en que fueron entregados unos pocos módulos habitacionales en el Lote 111, y haciendo un visible esfuerzo por mantener la serenidad que lo caracteriza se limitó a invitar al gobernador Insfrán a “inspeccionar el lugar para verificar el compromiso y la sensibilidad de sus funcionarios hacia los sectores más carenciados de nuestra sociedad”.

Muy molesto, declaró ante el periodista que lo acompañó en sus actividades: “Gobernador voy a buscarlo, y en mi propio vehículo lo traigo hasta esta parte de la ciudad para que vea como se desenvuelven sus funcionarios; es una falta de respeto que entreguen casas en estas condiciones, lo que habla del desinterés de su gobierno ante quienes más necesidades tienen”, enfatizó.

“Hay problemas estructurales en todas partes, las aberturas tienen todo tipo de fallas, algunas ni siquiera alcanzan a cubrir los espacios del marco, el material usado es de muy mala calidad y los efectos son notorios”, describió.

“Además, en muchas partes, los patios están cubiertos de agua porque a nadie le interesó levantar la cota, a sabiendas de las consecuencias en días de lluvias, y el pasto se apoderó del alambrado perimetral y de varios espacios libres”, agregó.

“Esta administración hace aguas por todas partes, hay claros síntomas de fracaso, mientras los discursos rimbombantes se aferran a un guion que la simple observación se encarga de desmoronar; cientos de familias lo sufren cada día, y esto no se puede permitir”, advirtió.

“Nuestra provincia recibe por mes unos 8.500 millones; ¿cuál es la prioridad?, ¿en que se gasta el dinero que manda Nación? Como la gran mayoría de los formoseños, no lo sé; lo único que me queda claro es en que no se invierte”, definió.

“No se puede sostener una gestión con tantas mentiras; el engaño ya no sirve como herramienta, los formoseños que hace años esperan sus módulos les tomaron el pulso a los funcionarios, pero se aferran a la única esperanza que tienen para acceder a una casa, por eso las reacciones colectivas van en aumento, al igual que las muestras de agresividad y de disconformidad”, apreció.

“Paso a buscarlo Gobernador, y en mi vehículo lo llevo hasta el lugar de esas unidades habitacionales; como legislador municipal e hijo orgulloso de la ciudad que amo necesito que vea como trabajan sus funcionarios; estoy seguro que sus sensaciones serán las mismas que las mías, y las de muchas familias formoseñas”, admitió.

