Olivera se refugió en la bandera radical, al proponer «que se rompa, pero que no se doble»

El exconcejal Fabián Olivera reafirmó la postura que vino manteniendo las últimas semanas, al rechazar un apoyo radical mayoritario en favor de Javier Milei, porque «son muchas las cuestiones que nos separan» del líder libertario. «Nos cuesta mucho volver a motivar al militante radical y a su voto; está en una situación estancada», reflexionó, sin definir su propio voto para este domingo.

«Desde hace algunos días vengo diciendo que al voto radical hay que dejarlo tranquilo; él sabe que va a hacer el domingo; el partido hoy está destrozado, es por ello que el domingo muchos saben a quién no van a votar, pero institucionalmente al no existir más el radicalismo, hay como una suerte de liberación de muchos correligionarios”, insistió.

«Escuché a Carbajal que iba a convocar a fiscalizar al que sea; la verdad que no hay muchas personas que lo van a querer hacer de manera gratuita, tenes que estar 12 horas en una escuela», reparó.

«Mantuve reuniones con varios dirigentes de la UCR y coincidimos en que han dejado en estado deplorable a nuestro partido, somos muchos los radicales que hemos quedado, de todas maneras, veo y creo que será muy difícil que un radical vote a Milei», insistió.

De fondo

«Hoy, más que nunca digo: que se rompa, pero que no se doble; así

como hace 127 años, cuando Leandro Alem, acuñó la célebre frase, poco antes de quitarse la vida por sus ideales, los radicales, de nuevo, estamos a las puertas de una decisión determinante para el futuro inmediato de la república», dijo Olivera en un comunicado que envío a los medios de la ciudad.

«Este lema se convirtió en bandera del radicalismo, pero desde aquella invocación pasaron 127 años.; hoy el radicalismo transita por los avatares de las transformaciones que impone un mundo nuevo, sobre todo en el terreno de las ideas; su respaldo social está deteriorado con el paso del tiempo y por su falta de adecuación a los nuevos desafíos que se presentan», consideró.

«El radicalismo hoy enfrenta el desafío de salir de un estado casi catatónico y volver a dinamizar la política formoseña, con realidades absolutamente distintas. Nada es igual a lo anterior y la convocatoria al votante está lejos de aquellos postulados históricos», argumentó.

«Ni siquiera están dadas las condiciones para reeditar aquella «Declaración de Avellaneda» del 4 de abril de 1945 que decía: «Como la doctrina y el pueblo radical están intactos, lo único que debe hacerse es depurar algunos elencos dirigentes y formar de las nuevas generaciones, los líderes capacitados para afrontar los grandes problemas que se presentan al país», amplió.

Para el dirigente, «el éxito está en la convocatoria y la movilización del radicalismo detrás de un proyecto moderno que nos identifique, que tenga un marco ideológico afín a nuestra propia historia, que entusiasme y sobre todo perder el mote de «furgón de cola» que históricamente hemos tenido».

«Debemos rever nuestros postulados y convocatorias electorales. Si el futuro nos toma desprevenidos, en peleas domésticas, seguiremos sufriendo las consecuencias», advirtió.