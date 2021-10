Olivera sobre su reelección: “En una campaña corta no hay lugar para las improvisaciones”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino Fabián Olivera, quien buscará su reelección en las elecciones de noviembre, sostuvo que su candidatura fue una decisión política de su equipo de trabajo donde “no hay posibilidades de improvisar sabiendo que se viene una batalla muy dura con Valores Ciudadanos y Frente para la Victoria, entonces se necesitaba un grupo fuerte para que dé pelea”.

“Las candidaturas no son decisiones personales, no es que me levanté un día y dije que quería ser concejal nuevamente. En una campaña corta no hay lugar para las improvisaciones”, indicó y agregó que aceptó ir por reelección porque tiene la intención de volver a pelear la intendencia en el 2023.

Al referirse al trabajo de los concejales dijo que “nosotros tenemos que crear las ordenanzas, a su vez las mismas pueden salir de un escritorio o de lo que uno recoge cuando anda por la calle y en contacto con los vecinos”.

