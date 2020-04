Olivera sostuvo que Formosa está en condiciones de «flexibilizar» la cuarentena para algunos comercios

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Fabián Olivera se refirió a la extensión de la cuarentena y opinó que en Formosa se debería «flexibilizar» permitiendo la apertura de comercios y el desempeño de trabajadores independientes siempre «cuidando el protocolo»; indicó en este sentido que mucha gente no quiere ayuda del gobierno, sino que lo único que pide es poder trabajar. Por otro lado, requirió a los políticos de Formosa que no se olviden de los sectores más vulnerables porque «desde hace un mes que se quedaron en casa, y hay muchísimos vecinos que la están pasando realmente mal».

Al comienzo de la entrevista valoró que las medidas llevadas adelante en Formosa fueron muy acertadas y destacó que «el formoseño estuvo a la altura de las circunstancias, por eso creo que deben ser más flexibles con la apertura de los comercios, que lógicamente deben apegarse al protocolo y respetar la distancia social. Hay rubros como boutique, almacenes barriales, peluquerías, casas de electrodomésticos que deberían abrir sus puertas -por lo menos dos horas a la mañana y dos a la tarde-«.

«Hay muchos formoseños que no quieren ser mantenidos por el gobierno, sino que quieren trabajar para subsistir», dejó en claro.

Un trabajo social más fuerte

Por otro lado, el edil aseveró que «el Gobierno de Formosa debe comenzar a realizar un trabajo social más fuerte, que no lo está haciendo. La clase política provincial se ha tomado muy a pecho la cuarentena porque se quedó en sus casas contando con la posibilidad de tener permiso para salir y ayudar a la gente».

«Hay sectores que la están pasando realmente muy mal. En los barrios más alejados por ejemplo el costo de vida se triplicó porque los productos son de reventa», asintió.

«No quieren ayuda social,

solo poder trabajar»

«Creo que Formosa está en condiciones de flexibilizar la cuarentena para algunos comercios que no quieren ayuda social, sino que están acostumbrados a trabajar. Quieren crecer en base a su esfuerzo», reiteró.

«Yo estoy convencido de que hay rubros en los cuales hay que comenzar a flexibilizar la cuarentena. A muchos no les interesa la ayuda que el gobierno les pueda dar, sino que lo único que piden es poder trabajar para subsistir”, cerró diciendo Olivera.