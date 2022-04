Olivera: «Tomé el desafío de hacer radicalismo en este espacio amplio»

Compartir

Linkedin Print

El ex concejal Fabián Olivera visitó el piso de “Expres en Radio” donde se refirió a su alianza política con el espacio que lideran Gabriela Neme y Adrián Bogado, referentes del peronismo disidente local y aseguró que “el proyecto es crecer para ser un espacio de poder y trabajar en el posgildismo».

“Lo que hay es un frente opositor que crece donde está el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, el desarrollismo y los peronistas disidentes con Gabriela y Adrián, el radicalismo dividido, hay dos corrientes internas del partido que la conducen Naidenoff y Buryaile y los radicales que no nos sentimos representados por ninguno tenemos un movimiento interno, dirigentes sueltos, creo que el camino es esta propuesta política a la que me invitan Gabriela Neme, Adrián Bogado y Marcelo Ocampo con quienes tengo una relación política muy buena de que ese espacio crezca como alternativa al posgildismo con la prioridad del frente”, comenzó diciendo.

“Creo que este espacio tiene las aspiraciones de ganar, yo no escuché nunca a Buryaile ni Naidenoff decir que quieren pelear con Insfrán, es más, son espacios que en los últimos tiempos han peleado cargos legislativos y no ejecutivos, yo soy una persona que ha tenido muchos años en la concejalía y siempre dije que quería ser intendente, cuando hablo con Gaby y Adrián el proyecto es crecer como espacio dentro del frente y construirnos como un espacio de poder dentro del posgildismo, con mi estilo. Lo que yo propongo es hacer radicalismo en un espacio plural, ser la pata radical en un espacio de estos está bueno, yo tomé este desafío de hacer radicalismo en este espacio amplio, me gustó la idea y estoy cómodo”, se sinceró.

“Si hay algo que destacar en las reuniones que tenemos es que no se habla de candidaturas, en un espacio con ellos está bueno el debate. La idea es hacer algo distinto en la forma, vamos a fortalecer el lugar porque hay cosas en las que coincido con Gaby y en otras no y está bueno que haya ese debate interno”, destacó.

Afirmó Olivera que este espacio “representa lo que el formoseño en las últimas elecciones nos pidió que es la unidad de la oposición, si el radicalismo se cierra sin convivir y respetar a otros sectores no sirve, lo que estamos construyendo está bueno porque no estamos improvisando, estamos militando, aportando, yo no pedí nada, quiero militar, acompañar y los cargos se verán después, vengo a aportar, a recorrer el interior, la ciudad con la idea de trabajar en el posgildismo y este es un espacio donde se respeta la ideología de cada uno, la identidad de cada uno”.

“Yo soy el más radical de todos al hacer esto, haciendo acuerdos y frentes, no soy antiperonista, soy radical puro, me identifico con Alfonsín, creo que en un régimen tan fuerte como el de Insfrán el radicalismo no puede solo y menos hacer acuerdos diez días antes como venimos haciendo hace tiempo”, criticó.

Duras críticas

Seguidamente Olivera lamentó las críticas personales que recibe de parte de sus pares radicales con quienes aseguró, sólo hay diferencias “que son políticas”.

“Tomo mal lo que dicen muchas veces porque mi problema es político puntualmente con Buryaile y Zárate que fueron los que me han atacado en lo personal a través de dirigentes de ellos, tengo mis diferencias políticas y Zárate sabe que hoy está sentado ahí porque yo lo puse de diputado, a mi me duele mucho que me ataquen en lo personal porque he tenido trato familiar con ellos, esconderse a través de diarios pagados por ellos atacandome en lo personal me duele mucho, el problema conmigo es político”, afirmó.

“Quizás tienen un enojo muy fuerte, yo lo único que dije era que teníamos que cuidar bien a Fernando Carbajal que es un diputado nacional que tiene tres meses como funcionario y ya lo quieren lanzar de candidato a gobernador, los muchachos se quieren sacar la soga del cuello y buscar a un voluntario, Zárate lleva 12 años como diputado porqué no se presenta él o lo mismo Buryaile que tiene amplia experiencia en política, lo mismo Naidenoff que lleva muchos años como senador”, se preguntó Olivera.

Aumento del boleto

En otro tramo de la nota, el ex concejal se refirió al aumento de boleto de colectivos que fue aprobado semanas atrás por el HCD.

“Aumentar el boleto no es resolver el problema del transporte, seguir sosteniendo los subsidios tampoco es la salida, no coincido en la decisión de los concejales de mi partido de proponer aumentar el boleto en etapas, no tiene nada que ver con nada, no era momento de aumentar el boleto sino que de discutir qué hacer con el servicio”, opinó.

“Creo que hay que buscar la forma de gestionar un crédito para la empresa y que se reactiven los 50 colectivos y cobrar por el subsidio provincial, ahí se reactiva nuevamente la empresa, lo que hay que hacer es levantar los colectivos”, expresó.

Aseveró en ese marco que por el pésimo servicio “la gente ya perdió el interés por la empresa, se resignó, no va a ser fácil de nuevo que vuelvan a confiar, tienen su moto, bicicleta o van caminando, la gente buscó otros medios”.

“Hay que ver cómo se resuelve el tema del transporte y lo que yo vengo diciendo es que hay que hablar con el empresario. El tema no es aumentar el boleto, no hay que subir de precio, la discusión no es el costo del boleto sino el servicio, me parece una barbaridad que el radicalismo proponga un aumento de boleto cuando el servicio es malo, estoy en contra del aumento y el servicio sigue peor”, aseveró.

“La discusión siempre es el servicio que brinda la empresa y los subsidios que recibe, el gobierno provincial viene dando el mismo subsidio hace años. Hay que buscar la forma de activar la empresa y el aumento de boleto no es la forma, no se resuelve siquiera el problema de los trabajadores, la discusión pasa por otro lado, nunca se controla a la empresa, cómo los radicales vamos a facilitar una salida tan absurda”, criticó.

“Esta empresa empeora, aumentar el boleto es premiarla, hay que llamar al gerente, que se siente a hablar con los concejales y explique lo que sucede con la empresa, qué hacen con la plata, qué pasa con los demás colectivos, porqué no cumplen el pliego”, se preguntó.

Carrera de ciclistas

Olivera además habló del gran caos que generó en distintos puntos de la ciudad la carrera ciclista Vuelta Formosa Internacional 2022, teniendo en cuenta que sectores muy transitados fueron cerrados en horarios pico.

“Es un espectáculo internacional imponente, Formosa después de tanto tiempo de estar tan golpeada en pandemia con la gastronomía mal, creo que no estábamos preparados para un espectáculo como este cuando tenemos muchos hoteles cerrados, la gastronomía la ha pasado muy mal, no estábamos en condiciones para esto, hemos notado improvisación en cortes en el tránsito, son muchas preguntas para hacer”, apuntó.

“La ciudad no estaba preparada para semejante espectáculo que es muy bueno, salió como salió pero hubo mucho enojo de la gente, no estábamos listos para esto”, opinó.

“A muy poca gente le gustó esto, lo hace Insfrán como propaganda de Formosa para afuera pero para el formoseño no es nada, es más, al ciclismo formoseño lo mató el gobierno cuando destruyó el óvalo y puso una pista de carreras, uno de los símbolos más importantes de la región era el óvalo, había campeones argentinos de ciclismo, hicieron una pista en su lugar”, expresó.

“Improvisaron todo y es lamentable lo que hicieron, definitivamente la ciudad no estaba preparada para esto, se improvisó mucho, Formosa no tiene preparada la Policía, los colectivos, no tiene remises, tiene muy poca gastronomía, muy poca hotelería para un evento de esta forma”, finalizó el ex funcionario.

Compartir

Linkedin Print