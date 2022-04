Mañana se normalizará el servicio de colectivo con la llegada del combustible

Compartir

El subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, José Olmedo, en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que hay en circulación 34 unidades del transporte urbano de la empresa Crucero del Sur y aseguró que mañana se normalizará el servicio con la llegada del combustible a la provincia.

«Prestaron servicio 34 unidades del transporte urbano de Crucero del Sur. Estos colectivos se suman al de «punto a punto», que ahora también está circulando la línea 70 y 80″, dijo Olmedo sobre la decisión de la Comuna de aportar el gasoil para garantizar la prestación del servicio de emergencia, y añadió que «si bien sabemos que estos colectivos más lo minibuses no son el servicio normal en la ciudad, pero es la forma de llegar al vecino y plantearle una posibilidad de trasladarse para poder realizar sus actividades cotidianas».

Además dio a conocer que mañana la empresa va a recibir el combustible y se comenzará regularizar el servicio.

En este sentido, reconoció que la suspensión del servicio por parte de la empresa fue por un problema de abastecimiento del gasoil, «esto es lo que manifestaron y en ningún momento hablaron de un atraso del pago de los subsidios».

Sin embargo, señaló que «la situación del transporte es bastante complicada, desde el año 2019 se viene deteriorando, y hoy a tres años vamos a tener algún tipo de inconveniente no solo en Formosa sino que en todo el país y dentro del contexto regional los más golpeados somos nosotros porque no recibimos la proporción en que reciben otras jurisdicciones del subsidio nacional».

«La cifra que llega a la provincia es muy poca y va a parar directamente a los bolsillos de los trabajadores por acuerdo paritarias y es lo que más importante porque como sociedad nos interesa que lleve la remuneración que corresponde ya que son 2448 familias las que dependen de esa fuente laboral y ahí es el reclamo, porque hay que decidir si pagar al trabajadores, cargar combustibles o realizar mantenimiento al colectivo», manifestó.

