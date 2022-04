Se realizó otra movilización para pedir justicia por el femicidio de Adriana Vargas

Compartir

Linkedin Print

Los familiares de la mujer asesinada días atrás, reclamaron a la justicia la detención de dos testigos directos del crimen por considerarlos cómplices.

Adriana Vargas falleció días atrás luego de ser rociada con nafta y prendida fuego por su ex pareja quien se dio a la fuga y fue intensamente buscado por efectivos policiales de varias provincias. La investigación del femicidio está en manos de la justicia quien citó a declarar a dos mujeres que presenciaron el hecho pero quedaron en libertad, lo que motivó una manifestación el día de ayer frente a Tribunales pidiendo la detención de ambas.

El terrible hecho tuvo lugar en el barrio Villa Hermosa semanas atrás y luego de una intensa búsqueda, la ex pareja de Adriana fue detenida. «Pablo Encina estaba acompañado por dos mujeres al momento del acto, gente cómplice, que fue llamada como testigo para la declaración indagatoria y salieron otra vez en libertad. Yo quiero que estén presos hasta que se haga el juicio” expresó Zulma, madre de la víctima, al Grupo de Medios TVO.

Dicha declaración generó un profundo malestar en los familiares de la víctima quienes reclaman a la justicia la detención de ambas mujeres.

“Las mujeres declararon, dijeron que él fue quien la roció, pero ellas estuvieron ahí con él y no ayudaron a mi hija, lo ayudaron a huir. Mi hija lo primero que declaró, con su poca voz y aliento, fue que él le tiró nafta y le prendió fuego, de eso ya no hay dudas”, agregó Zulma.

Esta información en manos de la familia motiva el reclamo a la justicia a quien consideran «lenta». «Conocemos que la justicia es lenta y si no apretamos se duerme, así que vamos a ir siguiendo todo el proceder de la justicia y no dejar que se duerma, por eso realizamos hoy el reclamo, acompañados”, explicó la madre en compañía de familiares y organizaciones.

El femicidio repercutió en la familia en todos los sentidos, de hecho uno de los hijos de Adriana se encuentra con un cuadro depresivo, contenido por el resto de la familia. «Luchamos día a día tratando de contener a mis nietos; estoy tratando de que me atiendan los psicólogos, haciendo trámites para ver como sigo, tengo que hacer trámites por la tenencia de ellos. La verdad que tengo que hacer un esfuerzo eterno para que no sienta tanto el peso de la angustia que tengo en el cuerpo y hay días que me levanto bien y otros días que no me puedo levantar, un mes es poco tiempo pero a la vez es pasarla día a día” lamentó Zulma.

Al pedido de justicia de los familiares y amigos se le suman los feriados de Semana Santa, aun así ya han presentado una lista de cuestionamientos junto a su representante legal. «Justo viene Semana Santa, así que vamos a ir viendo qué respuestas tenemos” concluyó.

Compartir

Linkedin Print