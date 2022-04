INTA El Colorado: La Cooperadora despidió a otra empleada contratada y se agrava la situación

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Mirian, una trabajadora quien prestaba servicio como administrativa de la Cooperadora del INTA El Colorado denunció que fue despedida por reclamar mejores condiciones laborales y solidarse con otros compañeros que se quedaron sin trabajo el año pasado.

«Esta semana fui despedida de la Cooperadora, siendo la única administrativa, la única mujer que estaba trabajando como contratada», sostuvo la misma.

Agregó que «todo esto viene después de que me solidarizara con los compañeros cuando sufrieron despidos, desde ahí comencé a tener represalias, descalificativos, amenazas de despidos, calumnias en mi contra, y ahora hicieron real dicha amenaza».

«Quiero exponer mi caso, y pedir la solidaridad de todas las mujeres de INTA, también decirles que no dejen pasar ningún tipo de situación como la mía, en contra de una mujer que entendió y lucha por sus derechos», aseveró Mirian.

Al hablar de la situación en general de los trabajadores aseveró que «siguen contratados y no se cumplen sus derechos, están trabajando bajo condiciones precarias sin ningún tipo de seguridad, y con la permanente amenaza de ser despedidos».

Por su lado, Núñez Oscar, quien fue despedido el año pasado, dijo »la situación es muy difícil, hoy en día con mi familia sobrevivimos gracias a la colaboración de familiares y amigos».

Vale recordar que desde ATE, sindicato que nuclea a dichos trabajadores, desde el año pasado vienen exigiendo la reincorporación de Núñez y el pase a planta de los 11 trabajadores precarizados, quienes, por medio de un esquema de tercerización, trabajan para el organismo estatal pero como monotributistas y cobran a través de la Cooperadora.

En este sentido, el secretario adjunto de ATE, Carlos Villasantis había recalcado que su sindicato defiende a los trabajadores y nunca a la patronal y «es por eso que vamos a estar acompañando esta lucha hasta que se termine la injusticia laboral en el INTA».

Finalmente, en cuanto al caso de la trabajadora que ahora fue despedida, ya desde el año pasado Villasantis advertía que «tenemos una compañera que trabaja en la parte administrativa de la Cooperadora que hoy está sin actividad a raíz de que reclama por mejores condiciones laborales, hay una especie de represalia y ella ni siquiera el libro de actas tiene en su poder. En este caso se da otro tipo de persecución y también hay una versión de que en diciembre posiblemente no le renovarían el contrato, si eso sucede en lugar de buscar la solución se estaría incrementando más el problema».

