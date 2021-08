Olmedo sobre las elecciones en la UNaF: “Desde un principio dijeron que iban a proscribirme”

Compartir

El candidato a consiliario superior de la Lista Nº 2 de No Docentes Unidos, Rafael Olmedo, mediante una conferencia de prensa que realizó ayer por la mañana en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), aseguró que “hay irregularidades en la Junta Electoral”, además señaló que a un día de las elecciones “no tenemos la oficialización de nuestra boleta y no sabemos si podemos participar o no de las elecciones”.

En ese sentido, denunció que “desde un principio dijeron que iban a proscribirme, que iban a buscar todos los artilugios y las artimañas para que yo no pueda ser candidato porque realmente les preocupa el posible resultado electoral que puedan llegar a tener”.

Dijo que “esto tiene un trasfondo de complicidad de la Junta Electoral, la disposición política, la Justicia y los medios de comunicación a los fines de proscribirme la candidatura”.

Agregó: “Quieren impedir que llegue al Consejo Superior porque en todo en este proceso electoral he hablado de todas las denuncias que voy hacer, sobre las desprolijidades que están cometiendo. La JEP ha incorporado a estudiantes que no son alumnos de la Universidad, en el padrón de graduados han puesto egresados de institutos terciarios y en el claustro docente hay candidatos docentes que no son concursados”.

“Creo que le tienen miedo a las urnas. Los compañeros no docentes han demostrado la fidelidad y el acompañamiento y eso les preocupa. A menos de 24 horas para las elecciones todavía no sé si voy a poder ser candidato o no, todavía no me oficializan. Todas estas desprolijidades son porque no quieren que sea candidato”.

Incertidumbre

Por su parte, el Prof. Ariel Delgado, referente de la agrupación No Docentes Unidos, expresó que “debemos esperar a que para la elección de los no docentes se le dé la posibilidad de participar al compañero Rafael Olmedo con la lista No Docentes Unidos, eso debería ocurrir porque de lo contrario se estaría cayendo en una injusticia, un error administrativo judicial en cuanto al procedimiento”.

“Es una incertidumbre lo que estamos viendo, estamos esperando que la Junta se expida y todavía no hay respuesta. Deberían haberlo hecho este lunes, porque la proximidad de las elecciones amerita que ellos impongan la resolución y den curso favorable al pedido de aceptación de este suplente y no lo están haciendo, entonces esta incertidumbre se traslada al resto de los electores y las agrupaciones. No sabemos si es una mala intención o directamente es parte de una incompetencia mostrada por estos señores de la Junta Electoral”.

“El padrón definitivo lo vimos, pero no sabemos de dónde sacaron esa información, es grave. No sabemos de dónde salieron esas personas que forman parte del padrón y hay otro agravante: hay personas en el claustro docente que no concursaron de otras Facultades que están en condiciones de elegir y formar parte de ese padrón, entonces no sabemos con qué vara están midiendo estos señores de la JEP, sacando docentes, poniendo docentes sin que cumplan los requisitos que son necesarios para estar”, cerró Degado.

