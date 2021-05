Operativo Frontera: secuestraron dos motocicletas y tubos de gas abandonados por malvivientes

Compartir

Durante un operativo en la zona del ex motel Costa Azul, los uniformados observaron el desplazamiento de un grupo de personas en moto, que al advertir la fuerte presencia policial abandonaron dos rodados y dos tubos de gas para luego darse a la fuga.

El sábado último alrededor de las 16 horas, personal de la Comisaría Seccional Quinta fue alertado por otros efectivos que participaban de un operativo de frontera en la zona ribereña, que un grupo de personas en moto salían de una zona boscosa conocida como ex motel Costa Azul, transportando objetos sospechosos.

En forma rápida, los policías acudieron en apoyo al requerimiento e ingresaron al sector con la finalidad de identificar a los sujetos, quienes al notar la importante presencia de uniformados se dieron a la fuga por distintos sectores, perdiéndose nuevamente entre las malezas.

Ante la situación, se realizó un sigiloso seguimiento a dos motociclistas que arremetieron contra la integridad física de los uniformados para eludir el control. Luego al verse cercados por los auxiliares de la justicia, abandonaron sus motocicletas y algunos bultos y se perdieron en la fuga en la espesura del monte.

Al verificar los bultos se trataba de dos tubos de gas de 10 kilos cada uno, como así una motocicleta Konisa CL 110 y una Honda Wave de 110 cilindradas, procediéndose al secuestro y posterior traslado a la unidad operativa.

Por el caso, se realizaron las diligencias procesales bajo las formalidades legales. También se consultó con la Dirección de Informática si contaban con pedido de secuestro por hallarse involucrada en causa judicial, informando el operador de turno que no tenían pedido alguno, dándose intervención a la justicia.

