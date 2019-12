Org. Sociales protestaron por camión con mercaderías retenido por Rentas

Compartir

Las organizaciones sociales Somos Barrios de Pie, La Dignidad y Darío Santillán cortaron ayer por la mañana la rotonda de la RN 11 y Avenida Los Constituyentes, cerca del Juan Pablo Segundo, en reclamo por la retención por parte de Rentas en Mansilla de un camión con productos navideños que llega desde Nación.

En ese marco Fabián González del Movimiento Somos Barios de Pie, contó que «somos integrantes del Frente Social de Formosa y estamos en solidaridad con el Movimiento Popular Darío Santillán porque su camión que trae productos de la canasta navideña está siendo retenido en Rentas en el cruce de Mansilla. Estamos planteando esta problemática porque si bien teníamos un acuerdo de palabra con el gobierno provincial de que este tipo de retenciones ya no iba a ocurrir, seguimos teniendo inconvenientes, vamos a estar acá hasta que Rentas y el gobierno permitan pasar el camión».

De la misma forma dijo que «el camión está retenido en Rentas de Mansilla, trae productos de la canasta navideña para la organización Darío Santillán, viene del gobierno nacional y otra vez no lo dejan pasar, esto ya pasó muchas veces, en este caso es retención del camión con productos navideños pero estamos teniendo de manera constante estos problemas, las veces que los camiones traen mercadería para las organizaciones pasa esto y es destinada a comedores y merenderos, las retienen de manera injustificada, ahora incluso son mercadería que reparte el gobierno nacional, el Frente de Todos y en este gobierno provincial que pertenece a este sector estamos siendo perjudicados porque no es solo la retención sino que esto significa que el costo del flete se incrementa y es algo que corre por las organizaciones. Este planteo que estamos teniendo es lamentable porque ya tuvimos una reunión con el ministro Ferreira y se acordó que este tipo de inconvenientes ya no íbamos a tener más, sin embargo seguimos pasando por lo mismo».

«Esta es una cuestión política, nosotros con el tema de la mercadería de los merenderos y de los comedores damos de comer a muchos chicos, a muchas familias de Formosa y es injustificable lo que ocurre, más allá de que somos movimientos sociales también somos militantes políticos, formamos parte del frente de Todos y es injustificable que un gobierno que defiende los intereses de los pobres, de los más humildes tenga esta actitudes hacia nosotros, se meten con la comida que va destinada a muchas personas que están necesitando más que nunca», expresó.

«Nosotros nunca dejamos de lado la solidaridad, la creación de los merenderos es una necesidad concreta en donde las compañeras y los compañeros que se dedican a ese espacio de contención también lo hacen solidariamente, es injustificado que tengamos que estar teniendo esta clase de manifestaciones porque son mercaderías que está destinadas al pueblo, no es algo que se comercializa ni nada por el estilo, van para los comedores», finalizó.