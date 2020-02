Organismos de la vivienda del NEA y NOA debatieron en Formosa y trazaron ejes a futuro

Compartir

Los funcionarios destacaron que el país debe primero salir de la crisis económica que vive para reformular los planes de vivienda que quedaron atrasados en los últimos cuatro años de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Las deliberaciones tuvieron lugar en el salón de actos del Instituto Provincial de la Vivienda, y participaron representantes de diez provincias del NEA y NOA para intercambiar experiencias, fijar una agenda común y trazar ejes de trabajo a futuro.

En todo momento destacaron la conformación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de la arquitecta María Eugenia Bielsa.

El administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa, Ingeniero Marcelo Ugelli, designado delegado regional NEA, resaltó alcances de esta reunión que tuvo como propósito compartir experiencias, modalidades de trabajo, y ejes a futuro en materia de desarrollo habitacional y habitad. Por el NOA, fue designado Augusto Di Bois Goitia.

Participaron del plenario por la provincia de Catamarca, el Arquitecto Juan Gabriel Orellana; por Santiago del Estero, el contador Eduardo Augusto Di Bois Goitia; por Salta el ingeniero Raúl Sangari; por el Chaco el Licenciado Diego Arévalo, la Doctora Stella Maris Córdoba de Tucumán; Marcelo Báez de Entre Ríos, y el ingeniero Pereyra Juan Carlos de Misiones.

Al finalizar la presentación del encuentro, el Ingeniero Marcelo Ugelli advirtió los desajustes causados a lo largo de la gestión Macri que dejó de herencia un sistema deprimido en cuanto a la ejecución e implementación de nuevos planes para atender la creciente demanda.

«Veníamos de un sistema muy deprimido en la temática de viviendas». «Ahora todos los argentinos estamos a la espera de que se resuelvan los problemas en el ámbito económico como el tema de la deuda existente y el presupuesto nacional».

Valoró Ugelli que actualmente, el nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dispone de tres Secretarías y una subsecretaría para trabajar en las distintas temáticas, con un foque que incluye al hábitat, a las viviendas, estadísticas y desarrollo de suelo.

«Si la ministra Bielsa estructuró de esta manera el Ministerio es porque tiene un ambicioso plan que, en algún momento, cuanto se resuelva lo económico, se pondrá en marcha» (las viviendas que se necesitan), contestó a las consultas de los periodistas.

«Nosotros consideramos que este es el ámbito de discusión con las particularidades regionales», enfatizó el Ingeniero Ugelli recalcando sobre la importancia de este tipo de encuentros inter-regionales.

Visión a futuro

Por su parte, el Delegado de la zona NOA y Presidente Interventor del IPV de Santiago del Estero, Augusto Do Bois Goitia, comentó que en los diferentes encuentros de los consejos de viviendas provinciales se advirtieron problemáticas comunes; y fortalezas que pueden ser material de intercambio para el desarrollo de los institutos.

Explicó que junto con el ingeniero Ugelli se planteó concretar una reunión entre las dos zonas para compartir ideas, proyectos y ejes de políticas en viviendas y hábitat. «Por eso convocamos a todos los representantes para debatir estas problemáticas a pesar de la situación económica que es muy complicada».

A pesar de ello, «compartimos ideas y preocupaciones con el Gobierno Nacional actual», aseguró Augusto Do Bois Goitia, lamentando la desidia de la gestión anterior de Mauricio Macri en materia de habitad.

«Fueron años difíciles. No tuvimos ninguna vivienda en los años de la gestión anterior. Las inauguradas fueron viviendas de la gestión Cristina Fernández. Lo importante ahora es coincidir en ideologías y ejes de políticas habitacionales a futuro. Hoy tenemos espacios en Nación y una concepción ideológica afín para plantear nuestros problemas», agregó el delegado de la zona NOA.

Paralización de obras

Du Bois Goitía abundó al señalar que «toda la zona norte hemos sufrido la paralización de construcción de nuevas viviendas con fondos de nación, la mayoría de las obras fueron con fondos provinciales. Tanto la provincia de Formosa como Santiago del Estero triplicaron la inversión, lo cual permitió mantener un ritmo de trabajo en la obra pública y en la cantidad de empleados registrados UOCRA, llegar a puerto, después de estos cuatro años tan difíciles».

Dijo que no obstante en la actualidad «las expectativas son muy buenas, que nosotros coincidamos ideológicamente con el gobierno nacional da una ventaja comparativa con respecto a la situación anterior, obviamente, estamos en una situación económica muy difícil, una crisis importante, se deben resolver temas como la deuda externa, ver los vencimientos que tenemos, como se reestructura todo y después de ahí, cuando ordenemos esa parte, con el presupuesto, ahí recién podríamos hablar de la política de vivienda en todo el país».

«Todo el tema habitacional se reverá, tener una ministra nos permitirá tener mejores resultados, podremos expresar nuestras opiniones con ella, estará más cercana a los problemas de la gente, seguramente habrá modificaciones al acceso de las viviendas», precisó.