Oscar Piris y cuatro compañeros positivos de covid-19 en el Lobo platense

Pipo Gorosito paró la pelota y ajustó las medidas. Es que, al igual que varios clubes del fútbol argentino, Gimnasia no es la excepción y en este caso sufre la tercera ola de coronavirus en carne propia. El Lobo se encuentra en Mar del Plata realizando los trabajos más fuertes de la pretemporada y, luego de realizar los testeos correspondientes, se dieron a conocer cinco nuevos casos de Covid-19 en el plantel: Nicolás Colazo, Mauro Dávila, Francisco Gerometta, Oscar Piris y Estanislao Jara.

Según informó el club, todos se encuentran aislados en sus habitaciones y monitoreados por el cuerpo médico del Tripero. Vale destacar que, como el plantel tiene una convivencia diaria, Pipo y compañía decidieron ajustar los protocolos.

¿La buena para Gimnasia? Cristian Tarragona ya viajó rumbo a La Feliz y se entrenó a la par de sus compañeros. Mientras busca resolver el tema de la llegada de un volante central, Gorosito ya tiene su 9 para el próximo semestre.

Goleada ante el tiburón

El equipo que dirige técnicamente Néstor Gorosito sigue sumando minutos de fútbol, luego de los primeros días haber potenciado el aspecto físico, y como sucedió en los primeros dos encuentros, los cuales los disputó la semana pasada, se despachó nuevamente con muchos goles.

Con las presencias de Matías Melluso y Johan Carbonero, quienes no habían estado en los anteriores partidos, Pipo puso lo mejor que tiene a disposición, mientras hoy se sumó como refuerzo Cristian Tarragona, y paró el once titular más completo hasta el momento.

Nery Leyes fue titular en esta prueba que dispuso el técnico de Gimnasia, ubicándose en el mediocampo junto a Emanuel Cecchini, en una de las pruebas que realizó el entrenador en esta pretemporada.

En este compromiso ante la reserva de Aldosivi los goles Triperos fueron marcados por: Eric Ramírez (2), Leonardo Morales, Johan Carbonero, Franco Torres y Rebollo en contra. Mientras que para el Tiburón descontó De la Vega.

Además del once titular, Néstor Gorosito aprovechó el complemento para probar jugadores y les dio minutos a: Germán Guifffey, Lautaro Chávez, Benjamín Domínguez, Franco Torres y Nahuel Manganelli. Los futbolistas que no jugaron esta tarde, mañana tendrán una práctica amistosa ante los titulares del conjunto marplatense.

