Otra vez agencia de quiniela fue blanco de un robo a mano armada

La Policía investiga el robo a mano armada de una suma importante de dinero de una agencia de quinielas, ubicada en el barrio La Alborada de esta ciudad protagonizado por un sujeto que ingresó con el casco protector y amenazó al empleado.

En sede policial se iniciaron las actuaciones legales pertinentes.

Este martes último alrededor de las 20:50 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta acudieron a un hecho de robo ocurrido en la Agencia de Quiniela ubicada sobre la avenida Néstor Kirchner casi Pueyrredón del barrio La Alborada de esta ciudad.

Una vez en el lugar, se entrevistaron con un hombre de 36 años, quien refirió que al momento del cierre del local, ingresó un hombre con el casco protector colocado, quien extrajo un arma de fuego, le amenazó y le exigió la entrega dinero, llevándose alrededor de 20.000 pesos y se dio a la fuga.

En el momento de las actuaciones, llegó al lugar una mujer, quien sería la propietaria del local en una camioneta, y de manera alterada empezó a vociferar todo tipo de insulto, solicitándole a los efectivos que salieran del interior del comercio para luego cerrar las rejas del recinto no dejando que realicen la verificación de las cámaras de seguridad del comercio ni otras diligencias correspondientes, manifestando además que hacia media hora que estaba llamando a la línea 911-ECO y no fue atendida.

Ante lo referido por la propietaria se verificó el registro de llamadas a la línea 911-ECO, determinando que no ingresó llamada alguna por parte de la mujer ni de otra persona relacionada al robo ocurrido en la Agencia.

En el lugar se hizo presente personal del Sipec quien asistió a la propietaria.

Ante lo ocurrido, los uniformados realizaron las diligencias procesales, en forma conjunta con el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, dándose inicio a una causa judicial.

A todo esto, las tareas investigativas continúan a fin de lograr el esclarecimiento del hecho.

