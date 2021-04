Oviedo: “Crucero del Sur ya avisó que va a comenzar a pagar el sueldo en cuotas”

Compartir

El gremio de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) convocó ayer por la mañana a una conferencia de prensa para informar que la empresa Crucero del Sur advirtió que la situación económica “está al límite por la falta de incrementos”, por lo que avisaron que a partir de mayo van a empezar a pagar los sueldos en cuotas.

“La empresa manifestó es que tienen un gasto salarial de 28 millones de pesos y que no le alcanza para solventar los impuestos y gastos operativos “, dijo el secretario general de UCRA, Javier Oviedo.

“Nos plantearon pagar los salarios de los trabajadores en cuotas y no negamos rotundamente, por lo que solicitamos a las autoridades competentes que vean la situación y a los concejales pedirle que no sea algo político y que piensen en los 300 trabajadores del Transporte Urbano de Pasajeros y también en los usuarios que necesitan un transporte público para movilizarse”, señaló Oviedo.

Asimismo informó que tras lo manifestado por la empresa “vamos a mantenernos en alerta y movilización ante cualquier situación concretada”.

Contó que los motivos que llevaron a tomar estas medidas a Crucero del Sur ” fue por el aumento de las cuestiones operativas de las unidades: combustible, respuestas, cubiertas pago de impuestos, entre otros y nos dijeron que es imposible el sostenimiento de los gastos que tiene la empresa y quieren hacer repercutir en el salario de los trabajadores que es lo que más nos interesa”.

En este sentido expuso que “hay reducción de unidades en la calle, por lo que también pedimos que solucionen el funcionamiento del transporte público de pasajeros que sea acorde a las necesidades de los ciudadanos de Formosa”.

Por último aseguró que “no vamos a permitir el pago de sueldo en cotas, porque sabemos que están los subsidios nacionales y provinciales, a lo que vamos pedir que depositen en la cuenta de cada trabajador, porque lo que nos manifestó la empresa es que tienen un gasto salarial de 28 millones de pesos y que no le alcanza para solventar los impuestos y los gastos operativos”.

“No descartamos ningún tipo demediad porque cuando se trata del salario del trabajador toda acción gremial vale”, cerróel secretario general de UCRA.

