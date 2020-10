Córdoba brindó detalles del protocolo para los transportes interprovinciales

Compartir

El director de transporte de la provincia, Pablo Córdoba brindó detalles acerca del protocolo sanitario establecido para la reactivación del servicio de transporte interprovincial que fue presentado durante una reunión de las autoridades provinciales y los representantes de las diferentes empresas de viaje.

“El consejo de Atención Integral de la Emergencia ha anunciado el reinicio del transporte interjurisdiccional dentro de Formosa, estamos trabajando en el protocolo que va a ser aplicable a las diferentes modalidades, ya lo veníamos trabajando nada más que nación también ha emitido un nuevo protocolo y en base a eso también se establece no solo las capacidades máximas de las unidades sino que habla de las estaciones terminales, de las medidas de bioseguridad que tienen que tener las terminales tanto de Formosa capital como del interior, las conductas que deben tener los pasajeros durante todo el viaje, los choferes, por eso estamos adaptando este protocolo a lo que es el transporte dentro de la provincia donde tenemos diferentes modalidades, tenemos los servicios regulares de ómnibus pero también contamos con los minibuses y una modalidad que se aplicó mucho son los remises provinciales, por ese motivo se está trabajando en todo esto”, explicó.

Asimismo aseguró que “el reinicio de la actividad del transporte provincial, habla a las claras de cuáles fueron las políticas en materia sanitaria que permite que sea una de las primeras provincias que puede reactivar el transporte público provincial”.

Sostuvo en ese sentido que “nos tenemos que ir adaptando a esta normalidad que afecta al mundo entero, ha modificado la vida de todos y en materia de transporte también ya que está visto como un de los principales focos de transmisión y es por ese motivo que hay que trabajar, ser serios, responsables, hemos apelado a la responsabilidad empresaria porque hay cuestiones que vamos a ir controlando desde el Estado y otras que van a depender de la empresa y también de los usuarios”.

Durante el encuentro con autoridades y empresarios contó que se les anticipó a los representantes del sector el protocolo sanitario que se está terminando de adaptar para Formosa, teniendo en cuenta la modalidad de minibuses puerta a puerta, que no existe a nivel nacional.

Dicho documento establece, entre otros puntos, las capacidades de cada unidad de transporte, que, en lo que respecta a los ómnibus provinciales, permite una capacidad máxima de 37 pasajeros, dependiendo de la ubicación.

“Si hay alguna persona necesita viajar con un acompañante por cuestiones de salud, se va a contemplar respetando el distanciamiento social dentro de las unidades y con alcohol en gel en mano”, aclaró Córdoba.

También se contempla el uso de los baños, estipulado por recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que fue aplicado a través del protocolo que dispuso la CNRT, que implica la desinfección de los mismos, por parte de cada usuario, al ingreso y egreso de los mismos.

En cuanto a los pasajes, el funcionario explicó que no se va a omitir la venta a través de boletería, con los recaudos correspondientes, pero que también se va a permitir la compra del boleto antes de subir a las respectivas unidades.

Los colectivos saldrán desde la terminal de cada localidad y los minibuses con la contratación previa y se le tomará la temperatura a cada pasajero, ya que cada unidad deberá contar con un termómetro, tanto en las terminales de Formosa capital, como en el resto del interior de la provincia.

Rutas

En otro orden, Córdoba señaló que, de acuerdo al estatus sanitario correspondiente, en los corredores de centro a oeste se podrá transitar sin inconvenientes, no así en Clorinda y Belgrano que continúan con bloqueo sanitario.

“Puerto Tirol cubre el corredor de la ruta N°81, por ruta provincial N°11 hasta cañada 12, donde se empalma con la ruta provincial N°2 hasta la ruta N°86, Va a estar cubierto Laguna Blanca, con las localidades intermedias como Pastoril y Riacho, hasta Laguna Naick Neck”, señaló; y aclaró que están trabajando en la ruta de la empresa Godoy, que solía llegar a Belgrano.

Plataforma de usuarios

Córdoba también anticipó la confección de la plataforma de usuarios donde quedará el registro de cada persona que viaje, con el objetivo de saber el lugar de ascenso, descenso y “dónde se lo puede ubicar”, a los fines de que si existiera un caso sospechoso o positivo de alguna persona que viajó en este tipo de transportes, se le pueda identificar tanto al implicado como a sus contactos estrechos dentro de la unidad que habitó.

“Va a tener determinada la ubicación, butaca, los contactos, el chofer, entonces se puede realizar un rápido aislamiento ante cualquier caso positivo”, remarcó.

“Apelamos a la responsabilidad de todos los formoseños que van a hacer uso de estos medios de transporte, el uso de barbijo de forma adecuada, de las medidas que van a tener que adoptar todas las unidades”, solicitó.

“Estamos trabajando a full en la adaptación del protocolo, hay empresas que ya estarían operativas, las que cuenten con las medidas de seguridad establecidas en el protocolo pueden funcionar desde el lunes, pero creo yo que va a llevar un poquito más de tiempo y esperemos que en la semana se esté aplicando el regreso del transporte hacia el interior de la provincia”, valoró.

Se refirió además a si el uso de transporte es para todos los ciudadanos. “No debemos olvidar que estamos en una etapa donde hay ciertas restricciones para circular, estamos viendo de ampliar la posibilidad de que aquellas personas, no solo los trabajadores esenciales o quienes tienen un problema de salud, estudiantes o por razones de fuerza mayor puedan hacerlo, se van a contemplar ciertas posibilidades para que puedan viajar, sí es necesario que tramiten el permiso de circulación que se lo saca a través de la página online del gobierno, lo pueden tener en el celular”.

Por último, el director de transporte, reiteró que “falta ultimar pequeños detalles” para la reactivación de la actividad, como el alta de cada empresario para cargar los datos de las unidades, los choferes y los eventuales pasajeros.