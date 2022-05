Padre denunció que a su hija le dijeron que no aprobaría educación física por estar «gorda»

Compartir

Los hechos de bullying y discriminación dejaron de ser tan frecuentes gracias al abordaje en las instituciones educativas, pero algunas de estas situaciones se siguen registrando en diferentes instituciones. Tal fue el ocurrido en un colegio religioso de la ciudad, en donde una alumna fue advertida en tono «jocoso» que desaprobaría educación física por «gorda», por parte de una autoridad del establecimiento, según denunció el padre de la joven, al Grupo de Medios TVO.

«El 25 de abril, hace ya un mes, ella estaba en la clase de gimnasia con otra alumna y estaba el responsable legal de la institución, el padre Luis Canesín, que es abogado también, la ve a mi nena y le dijo que estaba gorda, que así no iba a aprobar la materia, en un tono jocoso riéndose. Él se encontraba con otra profesora, después se va riéndose, lo escuchó todo el curso que estaba presente», denunció Horacio Balassi, padre de la alumna.

La adolescente, que asiste en dicho establecimiento desde el Jardín de Infantes, asombrada por el comentario del responsable legal de la institución, le respondió a la profesora presente «que por más que sea el cura no tiene por qué llamarla gorda».

Por el hecho, Horacio pidió explicaciones a la institución pero al no tener respuestas, realizó una denuncia ante el INADI. «Presenté una nota a la directora contándole el episodio de lo que había sucedido, tampoco me contestaron. Entonces presenté una denuncia online al INADI».

Pero eso no es todo, el padre de la alumna también emitió una nota dirigida al Obispo Conejero e hizo una presentación ante la Secretaría de la Mujer, pero tampoco recibió respuesta. «Agoté todas las instancias», dijo Horacio.

El hecho ocurrió el pasado 25 de abril pero tomó estado público en estos días debido a la falta de respuestas ante la denuncia realizada por el padre de la menor ante las autoridades que guardan relación. Gracias a la trascendencia que tuvo, finalmente la directora del colegio pudo dar explicaciones de lo ocurrido.

«Fue una charla de media hora bastante tensa, desagradable, con mi hija presente. No me brindó una respuesta, me dijo que haga lo que considere que tenía que hacer», aseguró Horacio.

Lamentablemente, según expresó, el hombre no pudo conseguir la respuesta que esperaba ante el hecho de bullying y discriminación que sufrió su hija. «No la quiero cambiar de colegio porque van ahí desde jardín. Con la educación estoy conforme, nunca tuve inconvenientes, pero este tipo de actitudes no se pueden pasar por alto porque sabemos lo que es el bullying, lo que representa para un menor la agresión y más proferida por una autoridad», concluyó.

