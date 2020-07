Palazzo sostuvo que los Moyano fueron demonizados

Compartir

El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, aseguró que los dirigentes del gremio de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, fueron “casi demonizados y satanizados” por realizar “una protesta gremial” en la empresa de ventas online Mercado Libre.

“No voy a analizar el tema del encuadramiento del personal de la firma porque hay mecanismos para dirimir la cuestión. Fueron acusados de extorsionadores y chantajistas y de atentar contra el empleo. ¿No es chantaje acaso que Marcos Galperín, propietario de Mercado Libre, amenace con irse a otro país si se le quitan los privilegios? La presión no se mide igual”, señaló el dirigente sindical.

En declaraciones a radio AM 750, el titular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT -quien en su momento también tuvo conflicto con el empresario en la rama Mercado Pago- sostuvo que algunos medios “no miden la presión con la misma vara, y de seguro es por la pauta publicitaria”.

Añadió que Galperín hizo en su momento “una utilización excesiva de la Ley de Software y, luego, de la del Conocimiento, lo que le permitió gozar de exenciones impositivas”, y denunció que “es ilógico que un trabajador pague más Ganancias o una pyme más cargas sociales que él. Esa empresa fue valuada en miles de millones de dólares en Wall Street. Pero en la Argentina no paga lo que debe al personal ni encuadra como debe, como no lo hizo con los trabajadores bancarios de Mercado Pago”.