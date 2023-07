Pampita contó que sintió al ver el video de la China Suárez burlándose del famoso episodio del motorhome

La conductora habló de su vínculo actual con la actriz, a ocho años de haber descubierto la infidelidad que terminó su relación con Benjamín Vicuña

En una extensa charla con el equipo de Intrusos, Carolina Pampita Ardohain habló de su relación actual con su ex Benjamín Vicuña, de la familia ensamblada que formó con su actual marido Roberto García Moritán y de la relación que logró construir con Eugenia La China Suárez, luego del escándalo que motivó su separación del chileno.

El hecho ocurrió en 2015, cuando Vicuña y Suárez compartían elenco en El hilo rojo y la conductora los sorprendió teniendo relaciones en un motorhome. En este sentido, Guido Zaffora, panelista del ciclo de América, indagó en un video que se viralizó hace unos días, en el que la ex Casi ángeles y sus asistentes hacían referencia en tono burlón a dicha infidelidad. “Sé que es un tema delicado, pero ¿viste el video? ¿Te molestó? ¿Hiciste alguna reflexión? Porque hace un chiste con algo tan intenso como fue lo del motorhome, en ese momento…”, preguntó el periodista.

“Eugenia está incluida en mi familia. Si va a casa tiene las puertas abiertas. No necesita invitación, porque viene a traer a los hermanos de los chicos o viene a visitarlos”, sostuvo la jurado de Los 8 Escalones, sin querer entrar en polémicas. “Hay una cosa que es la fantasía del afuera y otra cómo vivimos nuestro día a día. Nosotras nos hablamos muy regularmente. Y Benjamín también, y Rober también. Hay mucha comunicación”, concluyó Pampita, destacando el buen vínculo que tiene con la actriz.

Durante otro momento de la charla, la modelo se refirió al momento viral de los Martín Fierro: la frase que usó Vicuña cuando subió a recibir el premio como mejor actor: “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor, y rápidamente se volvió tendencia por este gesto que muchos creyeron que iba dirigido para la madre de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán”. Al ver el revuelo, los involucrados hablaron al respecto, y contaron cómo vivieron ese momento y las repercusiones.

Marcela Tauro le hizo una referencia puntual a las palabras de Vicuña en el escenario y su reacción desde la mesa. “Que me ponchen era una obviedad. Y yo, cara de póker, porque sabía que el camarógrafo no se lo iba a perder”, admitió con oficio. “Aparte era sincero, estaba re orgullosa. Es un premio recontra merecido, un personaje que arrasó con todo en el corazón de la gente. Yo lo tenía como favorito para llevárselo”, agregó elogiando a su ex por su papel en El primero de nosotros.

“Ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas. Siempre pensé que hablaba de Argentina, nunca me sentí involucrada”, afirmó respecto a las palabras de su ex. “Sintieron que la dedicatoria era para vos y un palo para la China Suárez”, insistió Guido Záffora, pero Pampita se mantuvo en su postura. “Jamás tendría una intención ahí, lo conozco mucho a Benja, sentenció.

Para enfatizar el vínculo ensamblado, se refirió a las fotos que circularon el fin de semana en las que se la ve junto a Benicio y Magnolia, la hija de Vicuña y la China. “Mi hijo quería cortarse el pelo y estaba en la casa del padre y Magnolia preguntó si podía ir. Eugenia dijo que sí y fui con los dos. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos y no están esperando el día que le toca o no les toca. La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, somos una gran familia ensamblada”, aseguró. Por su parte, la actriz también se había referido al tema al ser consultada por una seguidora: “Somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños”, afirmó, lejos de cualquier conflicto.

