Pampita opinó del escándalo de Ximena Capristo y Gustavo Conti y recordó cuando la bailarina la acusó de bebotear al actor

Compartir

Linkedin Print

El tema del día era, sin dudas, el escándalo que envuelve a la pareja de Ximena Capristo y Gustavo Conti, luego de que la Negra publicara capturas de un chat de su marido con otra mujer. Y, tras el informe emitido en Pampita Oline, por NetTV, Carolina Pampita Ardohain dio su opinión al respecto. Aunque, antes, la modelo se tomó el trabajo de recordar una visita que el actor había hecho a su programa y que había desatado la ira de la ex Gran Hermano.

Todo se remonta al mes de junio, cuando Conti había ido como invitado al living de Pampita. Por esos días, Ximena había confesado que tras casi veinte años juntos, le había propuesto al padre de su hijo, Felipe, probar “una pareja abierta”, pero que éste se había negado. Y, consultado sobre el tema, Gustavo había dicho que Capristo se hacía “la canchera”, porque él era de mirar a otras mujeres.

“¿Y cuando le hacés comentarios a alguna chica en Instagram, ponés fueguitos, bombitas…?”, le había consultado entonces la modelo, queriendo saber cómo reaccionaba su esposa. Pero él aclaró que esos mensajes eran “con onda” y que no tenían como finalidad tratar de concretar nada con ninguna señorita. “Capaz estás sembrando para el futuro cuando tengas una pareja abierta”, le retrucó entonces Pampita. Y esto dio lugar a que Ximena la acusara en Confrontados, por El Nueve, de haber “beboteado” a su marido al dejarle la puerta abierta.

Así las cosas, a la hora de hablar de la actual crisis de Capristo y Conti, la modelo explicó: “Si está consensuado en la pareja y al otro no le importa que pongas comentarios, no tiene nada de malo. Él también tiene muchas amigas en el medio, no creo que lo haga con mala intención. A mí no me consta que le escriba a todas. De este tema me desligo completamente, pero parece que Ximena encontró chats, los publicó y después los borró”, comentó Pampita.

Sin embargo, cuando hablaron de los rumores que aseguran que todo podría ser parte de una estrategia de prensa para promocionar ¿Y como hacemos?, una obra que el matrimonio realiza por streaming, la modelo recordó: “Cuando Gustavo vino al programa y hablamos de ese tema, a los pocos días Ximena salió enojadísima en todos lados. Lo habíamos tratado con muchísimo respeto, nadie se le había insinuado a su marido, no dejamos picando que pasara algo con Silvina Luna ni conmigo. No hubo malos entendidos. Y a los pocos días ella empezó a aparecer enojada con él en programas de televisión. Para nosotros fue un baldazo de agua fría”.

Cabe recordar que, justo ese día, se encontraba en el panel Silvina, quien este martes fue señalada como posible tercera en discordia entre Capristo y Conti. Y, en ese momento, había confesado que el ex Gran Hermano le escribía comentarios en sus fotos. “Ay me pone cada cosa, desubicadísimo… después la gente se ríe de las cosas que él pone… ‘Mostrá una tetita’, me pone”, había dicho Luna.

No obstante, la misma Ximena se encargó de aclarar que la mujer de los chats con los que habría descubierto a su marido in fraganti, no era Silvina. “Por favor no digan estupideces. ¿Cómo acusar a una persona porque sí?”, dijo la Negra. Y definió a la ex Gran Hermano como “una amiga”.