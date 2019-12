Pánfilo Ayala dijo que funcionarios deben sumarse al «esfuerzo» y «reducir sus sueldos un 50%»

Compartir

Linkedin Print

Pánfilo Ayala, director de la Federación Agraria Argentina zona Sur, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló en un contexto donde realizan ajustes desde diferentes sectores ante la situación crítica del país y aseveró que los funcionarios formoseños deben sumarse al «esfuerzo» de estos sectores y «deberían reducir sus sueldos en un 50%».

«La dirigencia política, los funcionarios hacen este pedido de hacer un esfuerzo extraordinario al incrementar retenciones, de buscar plata de donde sea para lo que argumentan, hacer un salvataje para luchar contra la pobreza, encontrar una solución a este problema de crisis, creo que sería correcto que estos mismos funcionarios hagan el esfuerzo, desde el gobernador hasta abajo, hasta el último concejal de cada pueblo que también haga un esfuerzo y demuestren realmente que son solidarios, que sean coherentes, que reduzcan sus sueldos a un 50%, eso es lo que considero que sería lo más adecuado», explicó.

«Estos son gestos que hay que demostrarlos, no solamente expresarlos con palabras, hay que demostrar, va a ser un gran gesto reducirse un 50% de sus haberes, del gran haber que cada mes cobran y que tiene un costo muy elevado para el país al cual aportamos todos, yo no sé si el congelamiento es una solución, me gustaría que hagan sus aportes nuestros funcionarios, desde ese lugar van a estar demostrando esta solidaridad, este esfuerzo que se le está pidiendo a gran parte de la sociedad argentina», acotó.

«Sería bueno que reduzcan en un 50% porque hay sueldos que no coinciden con lo ínfimo que hace un representante o un funcionario, un jefe comunal, los gastos de representación que tienen ellos son elevados, no condicen, no veo que lo que estén haciendo nuestros diputados, nuestros concejales incluso en los pueblos, con el 50% de lo que cobran tranquilamente van a cumplir con la función que se les dio», expresó.

Seguidamente habló de cómo está el sector en Formosa, teniendo en cuenta el aumento de las retenciones que se empezará a aplicar. «Las bases no han tenido pleno conocimiento del documento de acuerdo social que ha pedido el gobierno nacional que se firme y que se envió una tarde y al otro día era la reunión, la mesa de enlace se puso de acuerdo para no firmar hasta tanto todas las bases orgánicas tengan pleno conocimiento y acompañamiento de entidades desde abajo para arriba, el campo no está bien en ese sentido, poner una mano más arriba del campo con todos los aportes que hace más las economías regionales que están alejadas de los grandes centros de consumo, de los grandes puertos, es doble el esfuerzo y el costo en combustible, flete, transporte y es prácticamente igual lo que tienen que poner con lo que son de la Pampa Húmeda por ejemplo, es un momento de mucha preocupación, el país en el sentido productivo está en alerta y movilización, el 3 de enero hay una gran concentración en Río Cuarto, Córdoba, la Federación Agraria Argentina está con las bases esperando una resolución que determine concretamente toda la parte de las letras chicas que habla el gobierno nacional respecto a las devoluciones de las retenciones, cómo se va a hacer, cuándo, de qué forma, se suman varias preguntas que tenemos los dirigentes y en el caso de Formosa si bien es cierto que gran parte de los pequeños productores que no van a tener el impacto de las retenciones porque no exportamos, sí lo que tiene que ver con la soja, con el maíz que afecta y forma parte de una preocupación más para el sector productivo».