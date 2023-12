Paoltroni: «A Insfrán no le conviene que sea Presidente Provisional del Senado»

El senador de la Libertad Avanza, Francisco Paoltroni dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre la posibilidad de ser el Presidente provisional del Senado y aseveró que a Insfrán no le conviene que llegue a ocupar ese lugar porque «estaríamos tomando mucha relevancia y es un debilitamiento del modelo empobrecedor de Formosa y la gente se va dando cuenta de lo que está pasando en la provincia».

Paoltroni comenzó diciendo: «son los primeros días de la organización de una nueva administración y es por ello que todo lo que conlleva este pasaje de nombramientos y de toma de posesión de oficinas, todo lo inherente a un cambio de posesión como corresponde y es tradición».

Asimismo, realizó un paralelismo con los inicios del actual presidente de los argentinos, Javier Milei y explicó «todo el mundo conoce nuestro desarrollo provincial, intentamos la gobernación y el otro camino que era la senaduría y los formoseños nos han colocado en este lugar».

En relación a la designación de autoridades, señaló «en la convocatoria a la Asamblea preparatoria no se mencionó el artículo primero que es donde se dice que se elijen nuevas autoridades, es por ello que hay que esperar a que asuma Victoria (Villaruel) el lunes para que ella convoque y se elijan las autoridades».

«En principio si está todo listo para que yo sea el Presidente Provisional del Senado, pero hay que esperar a que es lo que se decide», manifestó.

«Yo me reuní con senadores de varios bloques, pero no hablé con José Mayans, esta claro que estamos en las antípodas de los pensamientos e ideas», indicó.

«Creo que a Insfrán no le conviene que yo sea Presidente Provisional del Senado, indudablemente puede pasar que no quieran que ocupe ese cargo porque estaríamos tomando mucha relevancia y es un debilitamiento del modelo empobrecedor de Formosa y la gente se va dando cuenta de lo que esta pasando en la provincia», sostuvo.