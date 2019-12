Para Guzmán, la mega ley «no es ajuste» y «es esencial para resolver los problemas que tiene Argentina»

Compartir

Tras obtener el dictamen en las Comisiones, la mega ley sigue su camino parlamentario y será tratada en la Cámara baja este jueves. De cara a esta situación, el ministro de Economía Martín Guzmán se refirió al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Económica y afirmó que «es esencial para resolver los problemas que tiene Argentina», al tiempo que, en diálogo con TN, aclaró: «No es un ajuste».

Mega ley: «La ley de emergencia es esencial para empezar a resolver esta crisis tan profunda y tiene un conjunto de medidas claves para implementar un programa macroeconómico consistente que, al mismo tiempo, proteja a la población de mayor vulnerabilidad y que cambie las condiciones de partida para que la Argentina se desarrolle de forma sostenible porque el país vive una crisis profunda y dramática y hay que frenar la caída. Hoy la Argentina tiene una carga de deuda que es difícil de sostener»



FMI: «Cuando uno va a una conversación con el FMI tiene que tener un programa que sea consistente con los nuevos compromisos que se asuman. Esta ley, por todos los elementos que contiene, es muy importante para mostrar ese compromiso».



¿Ajuste?: «Esto no es un ajuste; es decir que no se puede aumentar el déficit fiscal en 2020. Estamos siendo responsables, hoy en día Argentina no tiene financiamiento. Cuando el mercado conozca a Alberto Fernández, las expectativas van a mejorar. Primero redefinimos prioridades y ahora generamos tenemos un plan para que las cosas sean consistentes».



Dólares: «La economía no generó dólares. Anteriormente se disimuló esa falta tomando deuda, pero ahora no se puede más. No le prestan más a la Argentina. Para consumir más dólares, hay que generarlos»



Jubilados: «Durante el gobierno anterior se hizo algo muy grave con los jubilados. En el único año en que la economía creció, se decidió no compartirlo con los jubilados y se cambió la fórmula; lo que estamos tratando de hacer es resolver el problema de los jubilados, ya que para que mejoren su situación era necesario que baje la inflación. Hay 180 días para decidir una nueva fórmula que tiene que ser consistente y que comparta el crecimiento. Estamos recomponiendo la situación de quiénes más perdieron”



Inflación: “La inflación es un mal que distorsiona la economía. Nosotros estamos haciendo esfuerzos, pero no se puede hacer de un día para otro. A la inflación no la atacamos solo con la política económica sino con un programa macroeconómico integral»



Deuda: «Los bonistas invirtieron en un modelo que no tiene sustento empírico y que no funcionó. Argentina no tenía capacidad de pago, lo admitió el gobierno anterior. La economía quedó en una situación de virtual default. Nosotros queremos tener conversaciones de buena fe y constructivas que nos den un alivio para permitir que la economía se recupere. Necesitamos tener la posibilidad de modificar la estructura de la deuda y no estar asfixiados.



Tarifas: «Hay que tener un balance entre proteger a la población y a las empresas, que tuvieron un masivo aumento de costos para también garantizar inversiones. Por eso dar un respiro para evaluar un esquema que garanticen estos objetivos, pero no hay proceso de desarrollo si no hay energía.



Campo: «No estamos yendo a confrontar. Es el sector que más generó divisas y es fundamental para la consistencia macro. No es un aumento directo sino de topes, para tener posibilidad de redefinir (las retenciones). Las medidas van a suceder luego del diálogo con el sector. Reconocemos que el sector es estratégico. Valoramos fuertemente al sector».